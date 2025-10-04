Не допустите этих ошибок: как грамотно поздравить педагогов с профессиональным праздником
- В Украине День работника образования празднуют в первое воскресенье октября. В этом году это 5 октября.
- 24 канал рассказывает, как правильно поздравить учителей, избегая суржиковых слов.
В Украине ежегодно в первое воскресенье октября отмечают День работника образования. В этом году праздник выпадает на 5 октября.
В этот день педагоги нашей страны получают поздравления и подарки за свой жертвенный труд и воспитание молодого поколения. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок, когда будете желать всяческих успехов своим педагогам.
Как правильно на украинском поздравить своего педагога?
У сто двенадцатой подборке расскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять в своем поздравлении и какие красивые украинские слова употреблять взамен. Также подскажем, какие слова, наоборот, не стоит обходить вниманием.
Для начала помните: вы пришли в этот замечательный день октября поздравить или поздравить с праздником своих лучших в мире учителей, педагогов, наставников.
- Учителя – учителі, вчителі;
Заметим, что можно говорить как "вчитель", так и "учитель". "Учитель" употребляем в случае если:
- слово в начале предложения;
- после согласной буквы;
- после знака препинания.
- октябрь – жовтень;
- поздравляти – поздоровляти, вітати;
К слову, немало украинцев считает, что слово "поздоровляти" является суржиковым. Однако нет. Оно есть в украинском языке и и зафиксировано в словарях.
- празнік – свято, празник;
Интересно! Слово "празник" употребляют в основном по случаю религиозного праздника, в день которого устраивают празднование и застолье.
- неділя – тиждень (але неділя як день тижня);
- тиждня – тижня;
Как поздравить с Днем учителя на украинском / фото с ютюба
Чтобы продемонстрировать, что ваши учителя помогают вам получать лучшее образование в лучшем учебном заведении, вы, конечно, подготовили для них самые теплые слова благодарности и символические подарки. И даже составили стихи о своей учительнице, учителя.
- в адрес вчительки – про вчительку, щодо вчительки;
- самі теплі слова – найтепліші слова;
- подарити – подарувати;
- учбовий заклад – заклад освіти;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
Также этими теплыми поздравлениями хотите напомнить о своих достижениях и стремление решать все учебные проблемы и преодолевать пробелы, которые могут случаться на вашем образовательном пути. И похвастаться успехами в музыкальной школе или трофеями, которыми вас наградили за участие в спортивных соревнованиях.
- музикальна школа – музична школа;
- приймати учать – брати участь;
- зустрічаються помилки – трапляються помилки;
- вирішили проблему, задачу – розв'язали проблему, задачу;
- навчальні пробіли – навчальні прогалини;
Ведь учителя в Украине, частности в такое трудное для страны время, выполняют очень важную миссию.
Поэтому низкий вам поклон за неутомимый труд, идеи, воспитания лучших учеников и, конечно, – достойного вознаграждения.