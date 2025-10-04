В Украине ежегодно в первое воскресенье октября отмечают День работника образования. В этом году праздник выпадает на 5 октября.

В этот день педагоги нашей страны получают поздравления и подарки за свой жертвенный труд и воспитание молодого поколения. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок, когда будете желать всяческих успехов своим педагогам.

Как правильно на украинском поздравить своего педагога?

У сто двенадцатой подборке расскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять в своем поздравлении и какие красивые украинские слова употреблять взамен. Также подскажем, какие слова, наоборот, не стоит обходить вниманием.

Для начала помните: вы пришли в этот замечательный день октября поздравить или поздравить с праздником своих лучших в мире учителей, педагогов, наставников.

Учителя – учителі, вчителі;

Заметим, что можно говорить как "вчитель", так и "учитель". "Учитель" употребляем в случае если:

слово в начале предложения; после согласной буквы; после знака препинания.

октябрь – жовтень;

поздравляти – поздоровляти, вітати;

К слову, немало украинцев считает, что слово "поздоровляти" является суржиковым. Однако нет. Оно есть в украинском языке и и зафиксировано в словарях.

празнік – свято, празник;

Интересно! Слово "празник" употребляют в основном по случаю религиозного праздника, в день которого устраивают празднование и застолье.

неділя – тиждень (але неділя як день тижня);

тиждня – тижня;



Как поздравить с Днем учителя на украинском / фото с ютюба

Чтобы продемонстрировать, что ваши учителя помогают вам получать лучшее образование в лучшем учебном заведении, вы, конечно, подготовили для них самые теплые слова благодарности и символические подарки. И даже составили стихи о своей учительнице, учителя.

в адрес вчительки – про вчительку, щодо вчительки;

самі теплі слова – найтепліші слова;

подарити – подарувати;

учбовий заклад – заклад освіти;

отримувати освіту – здобувати освіту;

Также этими теплыми поздравлениями хотите напомнить о своих достижениях и стремление решать все учебные проблемы и преодолевать пробелы, которые могут случаться на вашем образовательном пути. И похвастаться успехами в музыкальной школе или трофеями, которыми вас наградили за участие в спортивных соревнованиях.

музикальна школа – музична школа;

приймати учать – брати участь;

зустрічаються помилки – трапляються помилки;

вирішили проблему, задачу – розв'язали проблему, задачу;

навчальні пробіли – навчальні прогалини;

Ведь учителя в Украине, частности в такое трудное для страны время, выполняют очень важную миссию.

Поэтому низкий вам поклон за неутомимый труд, идеи, воспитания лучших учеников и, конечно, – достойного вознаграждения.