4 октября, 20:20
Не допустите этих ошибок: как грамотно поздравить педагогов с профессиональным праздником

Мария Волошин
Основні тези
  • В Украине День работника образования празднуют в первое воскресенье октября. В этом году это 5 октября.
  • 24 канал рассказывает, как правильно поздравить учителей, избегая суржиковых слов.

В Украине ежегодно в первое воскресенье октября отмечают День работника образования. В этом году праздник выпадает на 5 октября.

В этот день педагоги нашей страны получают поздравления и подарки за свой жертвенный труд и воспитание молодого поколения. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок, когда будете желать всяческих успехов своим педагогам.

Как правильно на украинском поздравить своего педагога?

У сто двенадцатой подборке расскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять в своем поздравлении и какие красивые украинские слова употреблять взамен. Также подскажем, какие слова, наоборот, не стоит обходить вниманием.

Для начала помните: вы пришли в этот замечательный день октября поздравить или поздравить с праздником своих лучших в мире учителей, педагогов, наставников.

  • Учителя – учителі, вчителі;

Заметим, что можно говорить как "вчитель", так и "учитель". "Учитель" употребляем в случае если:

  1. слово в начале предложения;
  2. после согласной буквы;
  3. после знака препинания.
  • октябрь – жовтень;
  • поздравляти – поздоровляти, вітати;

К слову, немало украинцев считает, что слово "поздоровляти" является суржиковым. Однако нет. Оно есть в украинском языке и и зафиксировано в словарях.

  • празнік – свято, празник;

Интересно! Слово "празник" употребляют в основном по случаю религиозного праздника, в день которого устраивают празднование и застолье.

  • неділя – тиждень (але неділя як день тижня);
  • тиждня – тижня;


Как поздравить с Днем учителя на украинском / фото с ютюба

Чтобы продемонстрировать, что ваши учителя помогают вам получать лучшее образование в лучшем учебном заведении, вы, конечно, подготовили для них самые теплые слова благодарности и символические подарки. И даже составили стихи о своей учительнице, учителя.

  • в адрес вчительки – про вчительку, щодо вчительки;
  • самі теплі слова – найтепліші слова;
  • подарити – подарувати;
  • учбовий заклад – заклад освіти;
  • отримувати освіту – здобувати освіту;

Также этими теплыми поздравлениями хотите напомнить о своих достижениях и стремление решать все учебные проблемы и преодолевать пробелы, которые могут случаться на вашем образовательном пути. И похвастаться успехами в музыкальной школе или трофеями, которыми вас наградили за участие в спортивных соревнованиях.

  • музикальна школа – музична школа;
  • приймати учать – брати участь;
  • зустрічаються помилки – трапляються помилки;
  • вирішили проблему, задачу – розв'язали проблему, задачу;
  • навчальні пробіли – навчальні прогалини;

Ведь учителя в Украине, частности в такое трудное для страны время, выполняют очень важную миссию.

Поэтому низкий вам поклон за неутомимый труд, идеи, воспитания лучших учеников и, конечно, – достойного вознаграждения.