У цей день освітяни нашої країни отримують привітання та подарунки за свою жертовну працю та виховання молодого покоління. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як не припуститися помилок, коли бажатимете всіляких гараздів своїм педагогам.
Як правильно українською привітати свого педагога?
У сто дванадцятій добірці розповімо, які суржикові слова не варто вживати у своєму привітанні та які красиві українські слова вживати натомість. Також підкажемо, які слова, навпаки, не варто оминати увагою.
Для початку пам'ятайте: ви прийшли у цей чудовий день жовтня привітати чи поздоровити зі святом своїх найкращих у світі вчителів, педагогів, наставників.
- Учителя – учителі, вчителі;
Зауважимо, що можна казати як "вчитель", так і "учитель". "Учитель" вживаємо у разі якщо:
- слово на початку речення;
- після приголосної літери;
- після розділового знаку.
- октябрь – жовтень;
- поздравляти – поздоровляти, вітати;
До слова, чимало українців вважає, що слово "поздоровляти" є суржиковим. Однак ні. Воно є в українській мові і зафіксоване у словниках.
- празнік – свято, празник;
Цікаво! Слово "празник" вживають здебільшого з нагоди релігійного свята, у день якого влаштовують святкування та застілля.
- неділя – тиждень (але неділя як день тижня);
- тиждня – тижня;
Аби продемонструвати, що ваші вчителі допомагають вам здобувати найкращу освіту у найкращому закладі освіти, ви, звичайно, підготували для них найтепліші слова подяки та символічні подарунки. І навіть склали вірші про свою вчительку, вчителя.
- в адрес вчительки – про вчительку, щодо вчительки;
- самі теплі слова – найтепліші слова;
- подарити – подарувати;
- учбовий заклад – заклад освіти;
- отримувати освіту – здобувати освіту;
Також цими теплими вітаннями хочете нагадати про свої досягнення та прагнення розв'язувати усі навчальні проблеми та долати прогалини, які можуть траплятися на вашому освітньому шляху. Та похизуватися успіхами у музичній школі чи трофеями, якими вас нагородили за участь у спортивних змаганнях.
- музикальна школа – музична школа;
- приймати учать – брати участь;
- зустрічаються помилки – трапляються помилки;
- вирішили проблему, задачу – розв'язали проблему, задачу;
- навчальні пробіли – навчальні прогалини;
Адже вчителі в Україні, зокрема у такий важкий для країни час, виконують дуже важливу місію.
Тож низький вам уклін за невтомну працю, ідеї, виховання найкращих учнів та, звичайно, – гідної винагороди.