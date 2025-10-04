У цей день освітяни нашої країни отримують привітання та подарунки за свою жертовну працю та виховання молодого покоління. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розкаже, як не припуститися помилок, коли бажатимете всіляких гараздів своїм педагогам.

Як правильно українською привітати свого педагога?

У сто дванадцятій добірці розповімо, які суржикові слова не варто вживати у своєму привітанні та які красиві українські слова вживати натомість. Також підкажемо, які слова, навпаки, не варто оминати увагою.

Для початку пам'ятайте: ви прийшли у цей чудовий день жовтня привітати чи поздоровити зі святом своїх найкращих у світі вчителів, педагогів, наставників.

Учителя – учителі, вчителі;

Зауважимо, що можна казати як "вчитель", так і "учитель". "Учитель" вживаємо у разі якщо:

слово на початку речення; після приголосної літери; після розділового знаку.

октябрь – жовтень;

поздравляти – поздоровляти, вітати;

До слова, чимало українців вважає, що слово "поздоровляти" є суржиковим. Однак ні. Воно є в українській мові і зафіксоване у словниках.

празнік – свято, празник;

Цікаво! Слово "празник" вживають здебільшого з нагоди релігійного свята, у день якого влаштовують святкування та застілля.

неділя – тиждень (але неділя як день тижня);

тиждня – тижня;



Як привітати з Днем вчителя українською / фото з ютюбу

Аби продемонструвати, що ваші вчителі допомагають вам здобувати найкращу освіту у найкращому закладі освіти, ви, звичайно, підготували для них найтепліші слова подяки та символічні подарунки. І навіть склали вірші про свою вчительку, вчителя.

в адрес вчительки – про вчительку, щодо вчительки;

самі теплі слова – найтепліші слова;

подарити – подарувати;

учбовий заклад – заклад освіти;

отримувати освіту – здобувати освіту;

Також цими теплими вітаннями хочете нагадати про свої досягнення та прагнення розв'язувати усі навчальні проблеми та долати прогалини, які можуть траплятися на вашому освітньому шляху. Та похизуватися успіхами у музичній школі чи трофеями, якими вас нагородили за участь у спортивних змаганнях.

музикальна школа – музична школа;

приймати учать – брати участь;

зустрічаються помилки – трапляються помилки;

вирішили проблему, задачу – розв'язали проблему, задачу;

навчальні пробіли – навчальні прогалини;

Адже вчителі в Україні, зокрема у такий важкий для країни час, виконують дуже важливу місію.

Тож низький вам уклін за невтомну працю, ідеї, виховання найкращих учнів та, звичайно, – гідної винагороди.