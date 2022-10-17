Педагоги-коллаборанты после освобождения территорий работают на своих должностях, – Горбачев

С началом полномасштабной войны России против Украины и оккупации части территории нашего государства агрессор начал русификацию населения. В процесс русские привлекали в том числе и учителей.

После деоккупации украинскими войсками части захваченных Россией территорий нашей страны начали выяснять факты коллаборации. Среди предателей есть и педагоги.

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Учителя-коллаборанты и дальше работают

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что педагоги на временно оккупированных территориях Украины столкнулись с рядом проблем. Некоторые из них были вынуждены работать по принуждению из-за угроз захватчиков.

Однако, по словам Горбачева, в Харьковской области, в части Запорожской и Херсонской области есть и другие проблемы. На этих территориях, к слову, оккупанты находились длительное время. После деоккупации отдельные педагоги-коллаборанты до сих пор работают на своих должностях. Соответствующие обращения получают в Офисе образовательного омбудсмена.

Определенный представитель власти, начальник управления образования, директор школы, учитель побежали работать на оккупантов. А после освобождения территорий они продолжают работать в украинской школе или властях, получают зарплату. Это притесняет учителей, которые оставались верными Украине,

– объяснил образовательный омбудсмен.

По его словам, это новая проблема. Она возникла в течение последнего месяца. При этом Горбачев заявил, что будет общаться на этот счет с нардепами.

Что угрожает педагогам-коллаборантам

Образовательный омбудсмен также рассказал, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины педагогов-предателей ожидает наказание. Их могут заключить в тюрьму и запретить преподавать. Однако Горбачев считает, что нормы соответствующей статьи Кодекса нуждаются в уточнении.

Если человек работает на оккупантов сознательно, он не имеет права занимать определенные должности в течение длительного времени. Мы не можем допустить, чтобы наших детей учили всякие негодяи,

– заявил омбудсмен.

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Всех ли учителей на деоккупированных территориях сочтут предателями

Согласно Уголовному кодексу работающего на оккупанта будут считать коллаборантом. При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность. Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти". Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. Хотя есть и такие, которые жгут вышиванки и помогают организовывать "референдумы".

Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.

Чтобы мы четко понимали: где пророссийский предатель, помогающий и работающий на оккупантов, а где человек, который вынужден это делать под дулом автомата,

– подчеркнул он.

Получают ли зарплату украинские учителя в оккупации