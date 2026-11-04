"Десница": что означает это древнее слово и откуда оно произошло

Слово "десница" редко услышишь в обычной речи, однако оно до сих пор встречается в литературе, исторических текстах и фразеологизмах. Его используют в высказываниях о власти, наказании и поддержке.

Чтобы понять, почему так сложилось, стоит заглянуть в историю этого слова. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое "десница" и как её употреблять?

В книгах, исторических текстах и известных высказываниях иногда встречается слово "десница". Оно звучит необычно и несколько торжественно, поэтому не каждый сразу поймет, что именно имеется в виду. А между тем это слово имеет древнюю историю, интересное происхождение и несколько неожиданных оттенков значения.

В украинском языке слово "десница" имеет пометку "устаревшее, книжное, торжественное". Оно означает правую руку, а иногда и руку в целом. Его можно встретить в художественных произведениях и исторической литературе. Например, Николай Бажан в поэме писал:

"Окутанный багрянцем плаща,

держа десницу на мече,

Даниил ехал".

Здесь слово употреблено именно в значении правой руки, держащей оружие.

Откуда же взялось такое название? Слово происходит от праславянского *desnъ, что означало "правый". Родственные слова есть и в других языках. Например, литовское dẽšinas означает "правый", латинское dexter также имело значение "правый". Итак, это название имеет очень древние корни и связано со словами, обозначающими правую сторону.

Где можно встретить это слово? В литературе, исторических хрониках и церковных текстах можно встретить выражение "карающая десница". Оно звучит торжественно и несколько загадочно, хотя означает вполне понятную вещь. "Карающая десница" – образное выражение, которое означает неизбежное наказание за проступок. В книжной и торжественной речи можно встретить и выражение "Божья десница", то есть Божья сила, защита или наказание. Если вы смотрели сериал "Игра престолов", то, наверное, слышали о "Деснице короля". Так называли ближайшего помощника монарха, который мог принимать важные решения от его имени. Название должности имеет символическое значение, ведь "десница" – это правая рука. Кадр из фильма "Игра престолов" и брошь, символизирующая должность / www.westeros.org

А "быть чьей-то правой рукой" – значит помогать, быть ближайшим и самым надежным помощником.

Поэтому если вы наткнетесь на слово "десница" в книге или услышите его в разговоре, знайте: речь идет о правой руке. В повседневной речи естественнее сказать "правая рука" или "правица", а "десницу" можно оставить для художественного, исторического или торжественного контекста.