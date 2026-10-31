"Шуйца": необычное название обычной части тела

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Рассказываем о значении и происхождении этого древнего слова со ссылкой на ресурс "Горох".

Что означает слово "шуйца"?

В художественных произведениях и древних исторических или религиозных текстах иногда встречаются слова, значение которых не сразу удается понять. Одно из них – "шуйца". Слово древнее, сейчас его редко услышишь в повседневной речи, однако оно сохранилось в украинских словарях и литературе.

На него обратил внимание музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер. Он напомнил, что в нашем языке есть такое название левой руки – "шуйца".

Кстати! Подробнее о значении слова "шуйца" и других призабытых украинских словах, которые популяризирует Рами Аль Шайер, читайте на сайте материале "Образование 24".

Например, писатель Юрий Мушкетик употреблял его так: "А Бас и дальше шагает длинными шагами, размахивая то десницей, то шуйцей".

Наряду со словом "шуйца" стоит упомянуть еще одно древнее слово – "ошую", что означает "слева", "с левой стороны". Например, выражение "сидеть ошую кого-то" означает сидеть слева от него. Итак, "шуйца" – это левая рука, а "ошую" – левая сторона или направление.

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Откуда происходит слово "шуйца"?

Слово имеет древние славянские корни. Оно происходит от праславянской формы šujь, что означало "левый". Родственные слова сохранились и в других славянских языках. Например, в древнерусском языке употреблялась форма "шуица", а в церковнославянском – "шѹица". Слово закрепилось и в украинском языке как название левой руки.

Интересно, что правую руку на украинском языке называют "правицей" или "десницей". Последнее слово знакомо поклонникам сериала "Игра престолов" по названию должности "Десница короля". Так называли ближайшего советника монарха, его главного помощника. Название символично: "десница" – это правая рука, то есть человек, которому король доверяет самые важные дела.

Как на украинском языке назвать человека, который более ловко пользуется левой рукой?

По названию руки человека, который ловчее действует левой рукой, называли " шульга" или, как диалектизм, "шульган". Это слово зафиксировано в украинских словарях, хотя в современной речи чаще можно услышать "левша" – форму, заимствованную из русского языка.

Кстати, для таких людей изготавливают специальные леворучные предметы – ножницы, ножи, письменные принадлежности и инструменты. А 13 августа в мире отмечают Международный день шульги, или День левшей.

Итак, "шуйца" – это левая рука. Слово редкое, но вполне понятное и зафиксированное в украинском языке. Стоит упоминать его чаще, чтобы древняя лексика не оставалась только на страницах книг.