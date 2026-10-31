"Шуйця": незвична назва звичайної частини тіла

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Розповідаємо про значення та походження цього давнього слова з посиланням на ресурс "Горох".

Що означає слово "шуйця"?

У художніх творах і давніх історичних чи релігійних текстах іноді трапляються слова, значення яких не одразу вдається зрозуміти. Одне з них – "шуйця". Слово давнє, нині його рідко почуєш у повсякденній розмові, проте воно збереглося в українських словниках і літературі.

На нього звернув увагу музикант і популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр. Він нагадав, що в нашій мові є така назва лівої руки – "шуйця".

До речі! Більше про значення слова "шуйця" та інші призабуті українські слова, які популяризує Рамі Аль Шаєр, читайте в матеріалі Освіти 24.

Наприклад, письменник Юрій Мушкетик уживав її так: "А Бас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею, то шуйцею".

Поруч зі словом "шуйця" варто згадати ще одне давнє слово – "ошую", що означає "ліворуч", "з лівого боку". Наприклад, вислів "сидіти ошую когось" означає сидіти ліворуч від нього. Отже, "шуйця" – це ліва рука, а "ошую" – лівий бік або напрямок.

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Звідки походить слово "шуйця"?

Слово має давнє слов'янське коріння. Воно походить від праслов'янської форми šujь, що означала "лівий". Споріднені слова збереглися й в інших слов'янських мовах. Наприклад, у давньоруській мові вживали форму "шуица", а в церковнослов'янській – "шѹица". Слово закріпилося і в українській мові як назва лівої руки.

Цікаво, що праву руку українською називають "правицею" або "десницею". Останнє слово знайоме шанувальникам серіалу "Гра престолів" за назвою посади "Десниця короля". Так називали найближчого радника монарха, його головного помічника. Назва символічна: "десниця" – це права рука, тобто людина, якій король довіряє найважливіші справи.

Як українською назвати людину, яка вправніше користується лівою рукою?

За назвою руки, людину, яка вправніше діє лівою рукою, називали – шульга чи як діалектизм – шульган. Це слово зафіксоване в українських словниках, хоча в сучасному мовленні частіше можна почути "лівша" – форму, запозичену з російської.

До речі, для таких людей виготовляють спеціальні ліворукі речі – ножиці, ножі, письмове приладдя та інструменти. А 13 серпня у світі відзначають Міжнародний день шульги, або День лівші.

Отже, "шуйця" – це ліва рука. Слово рідкісне, але цілком зрозуміле й зафіксоване в українській мові. Варто згадувати його частіше, щоб давня лексика не залишалася лише на сторінках книжок.