"Десниця": що означає давнє слово і звідки воно походить

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Щоб зрозуміти, чому так склалося, варто зазирнути в історію цього слова. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке "десниця" та як її вживати?

У книжках, історичних текстах і відомих висловах іноді трапляється слово "десниця". Воно звучить незвично й дещо урочисто, тому не кожен одразу зрозуміє, що саме мається на увазі. А тим часом це слово має давню історію, цікаве походження та кілька несподіваних відтінків значення.

В українській мові слово "десниця" має позначку "застаріле, книжне, урочисте". Воно означає праву руку, а іноді й руку загалом. Його можна зустріти в художніх творах та історичній літературі. Наприклад, Микола Бажан у поемі писав:

"Огорнутий багрянцем опанчі,

тримаючи десницю на мечі,

Данило їхав".

Тут слово вжито саме в значенні правої руки, що тримає зброю.

Звідки ж узялася така назва? Слово походить від праслов'янського *desnъ, що означало "правий". Споріднені слова є й в інших мовах. Наприклад, литовське dẽšinas означає "правий", латинське dexter також мало значення "правий". Отже, ця назва має дуже давнє коріння й пов'язана зі словами на позначення правого боку.

Де можна зустріти слово? У літературі, історичних хроніках і церковних текстах можна натрапити на вислів "караюча десниця". Він звучить урочисто й дещо загадково, хоча означає цілком зрозумілу річ. "Караюча десниця" – образний вислів, що означає неминуче покарання за провину. У книжному та урочистому мовленні можна зустріти й вислів "Божа десниця", тобто Божа сила, захист або покарання. Якщо ви дивилися серіал "Гра престолів", то, мабуть, чули про "Десницю короля". Так називали найближчого помічника монарха, який міг ухвалювати важливі рішення від його імені. Назва посади має символічне значення, адже "десниця" – це права рука.

Кадр з фільму "Гра престолів" і брошка, що символізує посаду / www.westeros.org

А "бути чиєюсь правою рукою" – допомагати, бути найближчим і найнадійнішим помічником.

Тож якщо натрапите на слово "десниця" у книжці чи почуєте його в розмові, знайте: йдеться про праву руку. У повсякденному мовленні природніше сказати "права рука" або "правиця", а "десницю" можна залишити для художнього, історичного чи урочистого контексту.