Откуда взялась цифра "девяносто" и правильно ли сейчас говорить "девяносто" и "девятьдесят
- Числительное "девяносто" происходит из праславянского языка и означает девять десятков до ста, хотя есть и другая версия объяснения его происхождения.
- Слово "девяносто" является официальной формой, но в украинском языке также существует вариант "девятьдесят", что употребляется преимущественно в диалектах и разговорном стиле.
- Существует миф, что слово "девяносто" происходит из русского языка, но это опровергается историческими упоминаниями в украинских словарях начала ХХ века.
Многим иностранцам сложно изучать украинские числительные, поскольку некоторые выбиваются из логического ряда. Но исторически – все логично.
Почему отличается числительное "девяносто", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.
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Почему "девяносто" отличается?
Среди самых сложных тем для изучения в украинском языке для иностранцев есть темы месяцев и числительные. И сложность не только в произношении, но и в некоторой нелогичности – при изучении десятков отличаются сорок и девяносто.
Числительное "девяносто" имеет интересную и давнюю историю, которая немного выбивается из логики других числительных типа пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят. Почему же в следующем десятке появляется непонятный элемент -сто? Но все не так хаотично, как кажется!
Слово "девяносто" происходит из праславянского языка, ему вероятно, около 1000 лет. А свою конструкцию обосновывает просто – обозначает девять десятков до ста. Другая версия – прямое появление девять-до-ста, с последующей заменой "д" на "н".
В древности это была логическая конструкция, которая указывала на количество, близкое к ста, но не полную сотню. А лемент "-сто" подчеркивает приближение к этому пределу.
В свое время появление слова "девяносто" приписывали формированию современного русского языка – его придумали русские филологи для упрощения. А оттуда оно перекочевало в украинский язык. Однако – это фейк, который доказывают словари украинского языка начала ХХ века.
В 1930-х годах в "Правописном словаре" Григория Голоскевича "девяносто" уже было основной формой, хотя "девяносто" тоже упоминалось.
Еще одним доказательством древнего существования слова "девяносто" является упоминание этого числительного в древнепольском языке dziewiętnosto (1420 год), но постепенно оно изменилось на – dziewięćdziesiąt. Поэтому русские к созданию этого слова, точно не причастны.
Откуда взялось "девяносто": смотрите видео
Существует ли слово "девятьдесят"?
Во многих славянских языках (например, польском, чешском) употребляется форма "девятьдесят", которая логически продолжает ряд: пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. В украинском языке девятьдесят тоже существует, но преимущественно в диалектах – юго-западных говорах, именно так могут говорить на Закарпатье.
Хотя использование такого звучания числительного тоже допустимо в публицистике и разговорном стиле. Поэтому "девятьдесят" можно услышать и на радио, и найти в литературе – это не ошибка, а логическое развитие языка.
"Милая отчизна моя – Сульмон, на источники богат;
Девятьдесят туда миль надо от Рима пройти (Николай Зеров)".
Но официально мы пользуемся цифрой – девяносто.
Не только используйте, но и знайте историю слов! Говорите на украинском!