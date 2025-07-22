Откуда взялась цифра "девяносто" и правильно ли сейчас говорить "девяносто" и "девятьдесят

Многим иностранцам сложно изучать украинские числительные, поскольку некоторые выбиваются из логического ряда. Но исторически – все логично.

Почему отличается числительное "девяносто", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.

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Почему "девяносто" отличается?

Среди самых сложных тем для изучения в украинском языке для иностранцев есть темы месяцев и числительные. И сложность не только в произношении, но и в некоторой нелогичности – при изучении десятков отличаются сорок и девяносто.

Числительное "девяносто" имеет интересную и давнюю историю, которая немного выбивается из логики других числительных типа пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят. Почему же в следующем десятке появляется непонятный элемент -сто? Но все не так хаотично, как кажется!

Слово "девяносто" происходит из праславянского языка, ему вероятно, около 1000 лет. А свою конструкцию обосновывает просто – обозначает девять десятков до ста. Другая версия – прямое появление девять-до-ста, с последующей заменой "д" на "н".

В древности это была логическая конструкция, которая указывала на количество, близкое к ста, но не полную сотню. А лемент "-сто" подчеркивает приближение к этому пределу.

В свое время появление слова "девяносто" приписывали формированию современного русского языка – его придумали русские филологи для упрощения. А оттуда оно перекочевало в украинский язык. Однако – это фейк, который доказывают словари украинского языка начала ХХ века.

В 1930-х годах в "Правописном словаре" Григория Голоскевича "девяносто" уже было основной формой, хотя "девяносто" тоже упоминалось.

Еще одним доказательством древнего существования слова "девяносто" является упоминание этого числительного в древнепольском языке dziewiętnosto (1420 год), но постепенно оно изменилось на – dziewięćdziesiąt. Поэтому русские к созданию этого слова, точно не причастны.

Откуда взялось "девяносто": смотрите видео

Существует ли слово "девятьдесят"?

Во многих славянских языках (например, польском, чешском) употребляется форма "девятьдесят", которая логически продолжает ряд: пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. В украинском языке девятьдесят тоже существует, но преимущественно в диалектах – юго-западных говорах, именно так могут говорить на Закарпатье.

Хотя использование такого звучания числительного тоже допустимо в публицистике и разговорном стиле. Поэтому "девятьдесят" можно услышать и на радио, и найти в литературе – это не ошибка, а логическое развитие языка.

"Милая отчизна моя – Сульмон, на источники богат;

Девятьдесят туда миль надо от Рима пройти (Николай Зеров)".

Но официально мы пользуемся цифрой – девяносто.

Не только используйте, но и знайте историю слов! Говорите на украинском!