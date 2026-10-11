Не "девушка", а по-украински: как вежливо обратиться к молодой особе

Мы часто обращаемся к незнакомым людям автоматически, не задумываясь над словами. А некоторые иностранные формы настолько прочно вошли в обиход, что мы их уже и не замечаем.

Но в украинском языке есть свои устоявшиеся формы обращения, в том числе и к "девушке" – вежливо, доброжелательно и без суржика. А как именно – рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "девушка" – как обращаться к девушкам на украинском?

Мы часто даже не замечаем, как привычные слова из другого языка закрепляются в нашей повседневной речи. А со временем начинаем воспринимать их как нечто совершенно естественное. Но в украинском языке есть свои собственные, колоритные и в то же время вежливые обращения, которые стоит вернуть в повседневное общение.

А почему не "девушка" или "девчушка"? Потому что это русские слова, которым в украинском языке соответствуют – "дівчина" (молодая незамужняя особа женского пола) и "дівчинка" или "дівча" (ребенок женского пола) – в зависимости от возраста и контекста.

Песня "Ишло дівча лучками": смотрите видео

Так как же обратиться к незнакомой "девушке", чтобы это звучало естественно на украинском? Вариантов больше, чем кажется!

"Дівчино!" – простое и нейтральное обращение. Например: "Девушка, вы потеряли перчатку!"

– простое и нейтральное обращение. Например: "Дівчинко!" – звучит ласково и нежно. Лучше всего подходит для ребенка или в теплом, близком общении.

– звучит ласково и нежно. Лучше всего подходит для ребенка или в теплом, близком общении. "Панянко!" или "Панно!" – красивые украинские обращения с ноткой старомодной вежливости. Придают словам особый шарм.

– красивые украинские обращения с ноткой старомодной вежливости. Придают словам особый шарм. "Панночко!" – ласковое, почти сказочное обращение. Прекрасно звучит в определенной ситуации, но не всегда подходит для повседневного общения.

– ласковое, почти сказочное обращение. Прекрасно звучит в определенной ситуации, но не всегда подходит для повседневного общения. "Пані!" – вежливый и уместный вариант, когда обращаемся к незнакомой взрослой женщине. Например: "Пани, подскажите, пожалуйста, который час?"

"Перепрошую!", "Вибачте, будь ласка!" – самый простой выход, когда нужно привлечь внимание незнакомого человека и не хочется подбирать обращение.

11 октября – Международный день девочек, или Международный день девушек, – это день, провозглашенный Организацией Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к дискриминации и гендерному неравенству, с которыми сталкиваются девочки в разных странах мира. Его отмечают ежегодно в октябре с 2012 года.

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В этот день давайте вспомним не только об уважении к девочкам и их правах, но и о словах, которыми мы это уважение выражаем.

С Международным днем девочек / Pinterest

Почему именно "панянка"?

Это не выдуманное современное слово и не просто красивая замена русскому обращению. "Панянка" – слово, которое давно существует в украинском языке. Его фиксируют и "Словарь украинского языка" в 20 томах, и "Словарь Бориса Гринченко".

Обращение "панянко" все чаще можно услышать в официальных и непринужденных разговорах, когда хочется выразиться приветливо, немного игриво или с ноткой старомодной вежливости.

В украинском языке есть немало красивых обращений – стоит лишь найти им место в своей речи.

Пусть же в нашей речи будет больше уважения – и к тем, к кому мы обращаемся, и к украинскому языку.