Львовская гвара и закарпатская беседа: понятны ли привычные слова в других регионах
- Украинские диалекты могут быть непонятными для жителей разных регионов.
- Блогер Кристина Готра сравнивает львовские и закарпатские диалекты через распространенные слова.
Украинские диалекты – неисчерпаемый источник интересностей и мудрости. Однако, порой они бывают непонятными для жителей других регионов.
Сравниваем самые распространенные слова Львовщины и Закарпатья. Подборку из нескольких слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_.
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Понятны ли вам слова львовского и закарпатского говоров
Блогер Кристина Готра с подругой сравнивают, как будут звучать распространенные, будничные слова в закарпатском и львовском диалектах. Проверьте себя, как вы их понимаете и так ли говорят на вашей малой Родине.
Словарик девушек (далее Л – Львовщина, З – Закарпатье):
Чашка: Л – филижанка, З – финджя;
Тряпка: Л – мытка, З – ряндя;
Таз: Л – тазик, З – лавор;
Обувь: Л – мешты, З – боганчи;
Тётя: Л – цьотка, З – тютка;
Муж сестры: Л – швагер, С – шовгер;
Жена брата: Л – братова, С – шовґоринька;
В украинском языке для всех родственников есть свои названия, но они отличаются еще и регионально.
Деруны: Л – пляцки из тертой бульбы, С – рипляники.
Львовская гвара и закарпатская беседа: смотрите видео
Какие слова вам знакомы, или используются в вашем регионе?