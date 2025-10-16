Что такое "віхтик", а что – "обніжок": понимаете ли вы диалекты Слобожанщины и Житомирщины
- Андрій Шимановський и блогер vitykkityk сравнивают украинские диалекты Житомирщины та Слобожанщины.
- Диалектизмы Житомирщины включают слова "віхтик", "рядно", "гонуча", а Слобожанщины – "пригребиця", "обніжок", "ночви", "цеберко", "фігель".
Диалекты – это всегда интересно. А если они из противоположных уголков страны, то вообще выдаются за иностранный язык.
Поймете ли вы диалектизмы и Житомирщины и Слобожанщины, которые предлагают Андрей Шимановский и блогер vitykkityk.
Смотрите также Никольство, здитинітися, висновувати, внівець: знаете ли вы значение этих украинских слов
Какие диалектизмы Житомирщины и Слобожанщины вы знаете?
Сравнивать диалекты — это как игра: узнаешь или угадываешь слово, и ассоциация, приблизительное звучание со знакомым словом не всегда срабатывает.
Более того, в разных регионах одно и то же слово может означать совершенно разные вещи. Это доказывают в своём диалоге блогеры: языковед Андрей Шимановский и ВітикКітик. Первый – уроженец Житомирщины, второй – со Слобожанщины.
Житомирщина
- Віхтик – тряпка.
- Рядно – тряпка или большой кусок ткани, который использовали в хозяйстве – верета.
- Гонуча – тоже тряпка. Хотя, как портянки / портянка может означать кусок ткани, которыми обматывали ноги, как носки.
Диалект Житомирщины: смотрите видео
Слобожанщина
- Пригребиця – это площадка в середине погреба или погреба.
- Обніжок – не вспаханная часть земли между двумя огородами, граница по которой проходит тропа.
- Ночви – это посуда, который используют для хозяйственных нужд – поить скот, купания, стирки. А ресурс "Словарь.UA", объясню это так – продолговатый сосуд с расширенными кверху стенками для домашнего потребления: стирки, замешивания теста, купания.
- Цеберко – ведро.
- Фигель – коридор.
Диалект Слобожанщины: смотрите видео
Приятно, что диалекты сегодня не считаются чем-то унизительным, а популяризируются и знакомят украинцев из других уголков страны с интересными словами.
Ранее 24 Канал рассказывал, как одни и те же слова звучат на Винниччине и Тернопольщине, и что даже в соседних районах Закарпатья люди говорят по-разному.
Поэтому не стесняйтесь, а гордитесь, если в вашей речи сохранились диалектизмы – вы можете удивить ими новых знакомых из других регионов.