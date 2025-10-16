Поймете ли вы диалектизмы и Житомирщины и Слобожанщины, которые предлагают Андрей Шимановский и блогер vitykkityk.

Какие диалектизмы Житомирщины и Слобожанщины вы знаете?

Сравнивать диалекты — это как игра: узнаешь или угадываешь слово, и ассоциация, приблизительное звучание со знакомым словом не всегда срабатывает.

Более того, в разных регионах одно и то же слово может означать совершенно разные вещи. Это доказывают в своём диалоге блогеры: языковед Андрей Шимановский и ВітикКітик. Первый – уроженец Житомирщины, второй – со Слобожанщины.

Житомирщина

Віхтик – тряпка.

– тряпка. Рядно – тряпка или большой кусок ткани, который использовали в хозяйстве – верета.

– тряпка или большой кусок ткани, который использовали в хозяйстве – верета. Гонуча – тоже тряпка. Хотя, как портянки / портянка может означать кусок ткани, которыми обматывали ноги, как носки.

Диалект Житомирщины: смотрите видео

Слобожанщина

Пригребиця – это площадка в середине погреба или погреба.

– это площадка в середине погреба или погреба. Обніжок – не вспаханная часть земли между двумя огородами, граница по которой проходит тропа.

– не вспаханная часть земли между двумя огородами, граница по которой проходит тропа. Ночви – это посуда, который используют для хозяйственных нужд – поить скот, купания, стирки. А ресурс "Словарь.UA", объясню это так – продолговатый сосуд с расширенными кверху стенками для домашнего потребления: стирки, замешивания теста, купания.

– это посуда, который используют для хозяйственных нужд – поить скот, купания, стирки. А ресурс "Словарь.UA", объясню это так – продолговатый сосуд с расширенными кверху стенками для домашнего потребления: стирки, замешивания теста, купания. Цеберко – ведро.

– ведро. Фигель – коридор.

Диалект Слобожанщины: смотрите видео

Приятно, что диалекты сегодня не считаются чем-то унизительным, а популяризируются и знакомят украинцев из других уголков страны с интересными словами.

Ранее 24 Канал рассказывал, как одни и те же слова звучат на Винниччине и Тернопольщине, и что даже в соседних районах Закарпатья люди говорят по-разному.

Поэтому не стесняйтесь, а гордитесь, если в вашей речи сохранились диалектизмы – вы можете удивить ими новых знакомых из других регионов.