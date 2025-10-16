Чи зрозумієте ви діалектизми та Житомирщини та Слобожанщини, які пропонують Андрій Шимановський та блогер vitykkityk, пише 24 Канал.

Які діалектизми Житомирщини та Слобожанщини ви знаєте?

Порівнювати діалекти – це як гра впізнаєш чи відгадаєш слово, і асоціація, приблизне звучання зі знайомим словом не завжди працює. Ба більше, у різних регіонах одне слово може позначати різні, не схожі речі.

Це доводять у своєму діалозі блогери: мовознавець Андрій Шимановський та ВітикКітик. Перший – уродженець Житомирщини, другий – зі Слобожанщини.

А що означають ці слова у вашому регіоні та чи взагалі, чи чули ви такі?

Житомирщина

Віхтик – ганчірка.

– ганчірка. Рядно – ганчірка чи великий шмат тканини, який використовували на господарстві – верета. Хоча так ще називають – покривало, простирадло, скатертину.

– ганчірка чи великий шмат тканини, який використовували на господарстві – верета. Хоча так ще називають – покривало, простирадло, скатертину. Гонуча – теж ганчірка. Хоча, як онучі / онуча може означати шматок тканини, якими обмотували ноги, як шкарпетки.

Діалект Житомирщини: дивіться відео

Слобожанщина

Пригребиця – це майданчик в середині льоху чи погребу.

– це майданчик в середині льоху чи погребу. Обніжок – не орана частина між двома городами, межа по якій проходить стежка.

– не орана частина між двома городами, межа по якій проходить стежка. Ночви – це посуд, який використовують для господарських потреб – напувати худобу, купання, прання. А ресурс "Словник.UA", поясню це так – довгаста посудина з розширеними доверху стінками для домашнього вжитку: прання, замішування тіста, купання.

– це посуд, який використовують для господарських потреб – напувати худобу, купання, прання. А ресурс "Словник.UA", поясню це так – довгаста посудина з розширеними доверху стінками для домашнього вжитку: прання, замішування тіста, купання. Цеберко – відро.

– відро. Фігель – коридор.

Діалект Слобожанщини: дивіться відео

Приємно, що діалекти сьогодні не вважаються чимось принизливим, а популяризуються та знайомлять українців з інших куточків країни з цікавими словами.

Тому не соромтеся, а пишайтеся, якщо у вашому мовленні збереглися діалектизми, ви можете ними здивувати нових знайомих з інших регіонів.