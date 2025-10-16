Діалекти – це завжди цікаво. А якщо вони з протилежних куточків країни, то взагалі видаються за іноземну мову.

Чи зрозумієте ви діалектизми та Житомирщини та Слобожанщини, які пропонують Андрій Шимановський та блогер vitykkityk, пише 24 Канал.

Які діалектизми Житомирщини та Слобожанщини ви знаєте?

Порівнювати діалекти – це як гра впізнаєш чи відгадаєш слово, і асоціація, приблизне звучання зі знайомим словом не завжди працює. Ба більше, у різних регіонах одне слово може позначати різні, не схожі речі.

Це доводять у своєму діалозі блогери: мовознавець Андрій Шимановський та ВітикКітик. Перший – уродженець Житомирщини, другий – зі Слобожанщини.

А що означають ці слова у вашому регіоні та чи взагалі, чи чули ви такі?

Житомирщина

Віхтик – ганчірка.

– ганчірка. Рядно – ганчірка чи великий шмат тканини, який використовували на господарстві – верета. Хоча так ще називають – покривало, простирадло, скатертину.

– ганчірка чи великий шмат тканини, який використовували на господарстві – верета. Хоча так ще називають – покривало, простирадло, скатертину. Гонуча – теж ганчірка. Хоча, як онучі / онуча може означати шматок тканини, якими обмотували ноги, як шкарпетки.

Слобожанщина

Пригребиця – це майданчик в середині льоху чи погребу.

– це майданчик в середині льоху чи погребу. Обніжок – не орана частина між двома городами, межа по якій проходить стежка.

– не орана частина між двома городами, межа по якій проходить стежка. Ночви – це посуд, який використовують для господарських потреб – напувати худобу, купання, прання. А ресурс "Словник.UA", поясню це так – довгаста посудина з розширеними доверху стінками для домашнього вжитку: прання, замішування тіста, купання.

– це посуд, який використовують для господарських потреб – напувати худобу, купання, прання. А ресурс "Словник.UA", поясню це так – довгаста посудина з розширеними доверху стінками для домашнього вжитку: прання, замішування тіста, купання. Цеберко – відро.

– відро. Фігель – коридор.

Приємно, що діалекти сьогодні не вважаються чимось принизливим, а популяризуються та знайомлять українців з інших куточків країни з цікавими словами.

Тому не соромтеся, а пишайтеся, якщо у вашому мовленні збереглися діалектизми, ви можете ними здивувати нових знайомих з інших регіонів.