Проверьте себя: поймете ли вы волынский и закарпатский говоры
Многообразие украинских диалектов поражает и завораживает. А еще позволяет понять, настолько разные регионы в Украине.
Диалекты и говоры в Украине очень разные и часто непонятные, а еще совершенно отличные от литературного языка. 24 Канал предлагает узнать, как будут звучать привычные слова на Закарпатье и Волыни, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_.
Смотрите также "Гойдалка", "хиталка" или "ориля": как на украинском называть "качелю"
Сравним говоры Волыни и Закарпатья
Когда слышим говоры, то приходит в голову, что люди совсем не знают украинского языка, но такое диалектическое многообразие как раз и формирует языковое полотно. И знание диалектических слов из разных регионов делает вас интересным собеседником.
Как звучат привычные слова на волынском диалекте и закарпатской гваре предлагают узнать девушки из этих регионов:
Словарик девушек (далее З – Закарпатье, а В – Волынь):
- Огурец: З – "вогурок", В – "гУрок";
- Говорить: З – "приказувати; В – "гвандиш /гвандіти";
- Кусок: З – "дараб; В – "кавалок";
- Одежда: З – "ряндя, В – "лахи" или "лахманы";
- Шуба: З – "бунда, В – кожух";
- Ничего: З – "никус или нич", В – ниц";
- Напугать: З – "напудыты", В – "настрахаты";
- Серьги: З – "заушницы", В – "кульчики";
- Картошка: З – "крумпли", В – "бульба";
- Картофельные оладьи ("деруны"): З – "крумплики, В – бацоны;
- Велосипед: З – "бицикли", В – "ровер".
Разговор волынянки и девушки из Закарпатья: смотрите видео
Удивитесь, запомните и пользуйтесь!
Ранее 24 канал писал о привычных словах на закарпатском и полтавском диалекте.