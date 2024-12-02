Перевірте себе: чи зрозумієте волинську та закарпатську говірки
Різноманіття українськиї діалектів вражає та зачаровує. А ще дає змогу зрозуміти, настільки різні регіони в Україні.
Діалекти та говірки в Україні дуже різні і часто незрозумілі, а ще геть відмінні від літературної мови. 24 Канал пропонує дізнатися, як будуть звучати звичні слова на Закарпатті та Волині, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_.
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Порівняймо говірки Волині та Закарпаття
Коли чуємо говірки, то спадає на думку, що люди геть не знають української мови, але таке діалектичне різноманіття якраз і формує мовне полотно. Та й знання діалектичних слів з різних регіонів робить вас цікавим співрозмовником.
Як звучать звичні слова на волинському діалекті та закарпатській ґварі пропонують дізнатися дівчата з цих регіонів:
Словничок дівчат (далі З – Закарпаття, а В – Волинь):
- Огірок: З – вогурок, В – гУрок;
- Говорити: З – приказувати; В – гвандиш /гвандіти;
- Шматок: З – дараб; В – кавалок;
- Одяг: З – ряндя, В – лахи чи лахмани;
- Шуба: З – бунда, В – кожух;
- Нічого: З – никус чи нич, В – ніц;
- Налякати: З – напудити, В – настрахати;
- Сережки: З – завушниці, В – кульчики;
- Картопля: З – крумплі, В – бульба;
- Картопляники (деруни): З – крумплики, В – бацони;
- Велосипед: З – біциклі, В – ровер.
Розмова волинянки та дівчини з Закарпаття: дивіться відео
Здивуйтеся, запам'ятайте та користуйтеся!
Раніше 24 канал писав про звичні слова на закарпатському та полтавському діалекті.