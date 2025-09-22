Что такое нагавицы и луйтра: учим диалекты Закарпатья вместе с популярным блогером
- Закарпатский диалект настолько разнообразен, что слова могут отличаться даже в соседних районах, таких как Ужгородский и Виноградовский.
- Блогер Кристина Готра популяризирует закарпатский диалект, демонстрируя различные архаизмы и заимствования из других языков, которые используются в повседневной жизни.
Закарпатский диалект настолько разнообразен, что даже жители одной области, но разных районов, не всегда называют те же вещи одинаково.
Как отличаются бытовые слова в разных районах Закарпатья, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рассказ блогера Кристины Готры.
Слышали ли вы такие закарпатские слова?
Блогер Кристина Готра (ник – Креативная Жона) популяризирует закарпатский диалект. Она демонстрирует, что он популярен среди жителей региона, значительно разнообразнее и интереснее чем кажется сначала. Более того, слов настолько много, что одни известны в определенных районах, а другие и неизвестны. То есть разные районы одной области не всегда могут легко объясниться.
Что такое закарпатский диалект?
Закарпатский говор или закарпатский диалект – один из архаичных говоров карпатской группы диалектов юго-западного наречия украинского языка, как объясняет ресурс "Википедия". Он имеет несколько больших говорочных групп – Восточнозакарпатские – тересвянско-речанские, или восточномарамороские; центральнозакарпатские – надборжавско-латорицкие, березькие; западнозакарпатские – ужанско-лаборецкие, ужанские и восточноземплинские; северозакарпатские, или верховинские. Он подвергся влиянию венгерского, румынского и словацкого языков.
Блогер сравнивает привычные слова двух районов Закарпатья – Ужгородского и Виноградовского, и кажется, что девушки и сами удивлены некоторыми словами.
Далее: Ужгородский – В, Виноградовский – В.
штани: У – нагавиці; В – пачмаґи;
одяг: У – шатя; В – цуря;
драбина: У – лазиво; В – луйтра;
квітка: У – косиця; В – чічка;
труси: У – сподії; В – будії;
хрещені: У – нанашко/нанашка; В – батечко/маточка;
взуття: У – боґанчі; В – чуні;
сокира: У – фийса; В – балта;
кавун: У – гризачка; В – ґрґдиня.
Заметим! Это не означает, что эти слова используются постоянно, и что закарпатцы не знают литературного украинского языка. Знают и разговаривают, но диалектизмы сохранились на уровне бытовой речи, они интересны и для других регионов необычные, а потому и о них не стоит забывать.
Закарпатский диалект в разных районах: смотрите видео
Украина настолько разнообразна и этим неповторима, что даже сквозь призму языка ее можно познавать бесконечно!
Как еще звучит Закарпатье?
Ранее 24 Канал уже рассказывал о диалектах Закарпатья, сравнивая привычные слова в разных районах региона.
Закарпатский диалект содержит много архаизмов и заимствованных из других языков слов.
В разных городах Закарпатья слова могут иметь разные варианты звучания, такие как "легинь" для парня в Ужгороде и "фатюв" в Тячеве.
Примеры слов из другого района: носки - Ужгородский "штримфли", Раховский "фусикли"; тачка - Ужгородский "фурик", Раховский "торбонца".
А если сравнивать закарпатский диалект с львовским или волынским, то разговор может получиться совершенно странный.
Говорите на украинском и не забывайте о диалектах!