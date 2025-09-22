Закарпатский диалект настолько разнообразен, что даже жители одной области, но разных районов, не всегда называют те же вещи одинаково.

Как отличаются бытовые слова в разных районах Закарпатья, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рассказ блогера Кристины Готры.

Смотрите также 7 интереснейших наречий, которые обогатят ваш язык

Слышали ли вы такие закарпатские слова?

Блогер Кристина Готра (ник – Креативная Жона) популяризирует закарпатский диалект. Она демонстрирует, что он популярен среди жителей региона, значительно разнообразнее и интереснее чем кажется сначала. Более того, слов настолько много, что одни известны в определенных районах, а другие и неизвестны. То есть разные районы одной области не всегда могут легко объясниться.

Что такое закарпатский диалект?

Закарпатский говор или закарпатский диалект – один из архаичных говоров карпатской группы диалектов юго-западного наречия украинского языка, как объясняет ресурс "Википедия". Он имеет несколько больших говорочных групп – Восточнозакарпатские – тересвянско-речанские, или восточномарамороские; центральнозакарпатские – надборжавско-латорицкие, березькие; западнозакарпатские – ужанско-лаборецкие, ужанские и восточноземплинские; северозакарпатские, или верховинские. Он подвергся влиянию венгерского, румынского и словацкого языков.

Блогер сравнивает привычные слова двух районов Закарпатья – Ужгородского и Виноградовского, и кажется, что девушки и сами удивлены некоторыми словами.

Далее: Ужгородский – В, Виноградовский – В.

штани: У – нагавиці; В – пачмаґи;

одяг: У – шатя; В – цуря;

драбина: У – лазиво; В – луйтра;

квітка: У – косиця; В – чічка;

труси: У – сподії; В – будії;

хрещені: У – нанашко/нанашка; В – батечко/маточка;

взуття: У – боґанчі; В – чуні;

сокира: У – фийса; В – балта;

кавун: У – гризачка; В – ґрґдиня.

Заметим! Это не означает, что эти слова используются постоянно, и что закарпатцы не знают литературного украинского языка. Знают и разговаривают, но диалектизмы сохранились на уровне бытовой речи, они интересны и для других регионов необычные, а потому и о них не стоит забывать.

Закарпатский диалект в разных районах: смотрите видео

Украина настолько разнообразна и этим неповторима, что даже сквозь призму языка ее можно познавать бесконечно!

Как еще звучит Закарпатье?

Ранее 24 Канал уже рассказывал о диалектах Закарпатья, сравнивая привычные слова в разных районах региона.

Закарпатский диалект содержит много архаизмов и заимствованных из других языков слов.

В разных городах Закарпатья слова могут иметь разные варианты звучания, такие как "легинь" для парня в Ужгороде и "фатюв" в Тячеве.

Примеры слов из другого района: носки - Ужгородский "штримфли", Раховский "фусикли"; тачка - Ужгородский "фурик", Раховский "торбонца".

А если сравнивать закарпатский диалект с львовским или волынским, то разговор может получиться совершенно странный.

Говорите на украинском и не забывайте о диалектах!