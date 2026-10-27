Эти слова в тексте радиодиктанта могли вызвать затруднения

"Суспильне Культура" собрало интересные слова и фразы из диктанта этого года. При этом издание отметило: чтобы не разрушать магию радиодиктанта, мы разберем лишь несколько слов и оставим место для обсуждений.

"Суспильне Культура" предложило 10 слов, которые могли вызвать трудности при написании.

"Блокпости" и "держкордони" – оба сложных существительных пишутся слитно. Относятся к лексике, актуализированной российско-украинской войной.

"Різьбяр" – здесь важно обратить внимание и на мягкий знак, и на отсутствие апострофа. А означает это слово мастера, вырезающего предметы из дерева, камня, кости или льда.

"Впівсили" – это наречие, которое означает "наполовину силы", "не в полную силу". Пишется слитно, ведь это одно слово со значением "не в полную силу". Оно, кстати, было и в тексте Радиодиктанта 2025 года.

"Слововживання" – сложное существительное, образованное объединением двух слов "слово" и "вживання": соединительная гласная "о" здесь совпадает с окончанием первого слова.

"Довго-довго" и "хоч-не-хоч" – здесь стоит напомнить, что некоторые наречия следует писать с дефисом (или даже двумя).

"Розслонити" и "розстібнути" иллюстрируют, как произносить и писать на украинском языке.