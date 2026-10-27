"Встав и вышел": Даша Астафьева обратилась к хейтерам после прочтения Радиодиктанта

Радиодиктант национального единства состоялся 27 октября. Его дикторами выступили Артур Пройдаков и Даша Астафьева. Последняя столкнулась с волной критики накануне флешмоба.

В этом году Радиодиктант национального единства выделился среди других тем, что в нем сразу участвовали два чтеца. И если к учителю Артуру Пройдакову у пользователей сети не было вопросов, то почему-то волна незаслуженной критики обрушилась на Дашу Астафьеву. При этом она не только отлично справилась со своей ролью, но и дерзко обратилась к хейтерам после прочтения текста "Письмо, которое не заканчивается".

"Хочу сказать всем своим хейтерам: "Встав и вышел!" – обратилась она к тем, кто критиковал выбор ее в роли чтеца Радиодиктанта национального единства 2026.

Даша Астафьева обратилась к своим хейтерам после чтения радиодиктанта: смотрите видео

Другие пользователи сети также в восторге от того, как текст Артура Дроня читали Артур Пройдаков и Даша Астафьева. Особо они отмечали, как волонтерке удалось поставить на место всех тех, кто считал, что она не достойна читать Радиодиктант национального единства.

Как в сети отреагировали на чтение Радиодиктанта / Скриншоты из сети

Очень рада, что Даша Астафьева показала всем ретроградным пуританам, как нужно, безупречно прочитав диктант,

– написала журналистка Дарка Гирна.

А как вам нынешний Радиодиктант и его чтецы? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.