"Встав и вышел": Даша Астафьева обратилась к хейтерам после прочтения Радиодиктанта
Радиодиктант национального единства состоялся 27 октября. Его дикторами выступили Артур Пройдаков и Даша Астафьева. Последняя столкнулась с волной критики накануне флешмоба.
В этом году Радиодиктант национального единства выделился среди других тем, что в нем сразу участвовали два чтеца. И если к учителю Артуру Пройдакову у пользователей сети не было вопросов, то почему-то волна незаслуженной критики обрушилась на Дашу Астафьеву. При этом она не только отлично справилась со своей ролью, но и дерзко обратилась к хейтерам после прочтения текста "Письмо, которое не заканчивается".
"Хочу сказать всем своим хейтерам: "Встав и вышел!" – обратилась она к тем, кто критиковал выбор ее в роли чтеца Радиодиктанта национального единства 2026.
Даша Астафьева обратилась к своим хейтерам после чтения радиодиктанта: смотрите видео
Другие пользователи сети также в восторге от того, как текст Артура Дроня читали Артур Пройдаков и Даша Астафьева. Особо они отмечали, как волонтерке удалось поставить на место всех тех, кто считал, что она не достойна читать Радиодиктант национального единства.
Как в сети отреагировали на чтение Радиодиктанта / Скриншоты из сети
Очень рада, что Даша Астафьева показала всем ретроградным пуританам, как нужно, безупречно прочитав диктант,
– написала журналистка Дарка Гирна.
А как вам нынешний Радиодиктант и его чтецы? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.