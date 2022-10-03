За месяц вернулось 3,5 тысячи: сколько украинских учителей до сих пор обучают детей из-за границы

Украинские учителя, временно покинувшие Украину из-за полномасштабной войны, понемногу возвращаются на Родину. Однако многие из них еще учат детей, находясь за границей.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что в течение сентября из-за границы вернулось почти 3,5 тысячи украинских педагогов. Однако значительное количество до сих пор не в Украине.

Важно Сколько украинских детей пошли учиться в школы Польши, Чехии и Германии, Франции

Сколько учителей до сих пор учат детей из-за границы

На сегодняшний день, по словам Шкарлета, за границей находится почти 13 тысяч украинских учителей. По состоянию на 1 сентября таких было 16,5 тысяч. В марте 2022 эта цифра составляла 27 тысяч педагогов.

За последний месяц из-за границы вернулось почти 3,5 тысячи учителей,

– уточнил глава Минобразования.

При этом Шкарлет уверен, что со временем все украинские учителя, до сих пор находящиеся за границей из-за войны, вернутся в Украину.

Сколько детей учатся в школах Польши, Чехии и Германии, Франции

По данным Европейской комиссии, на 1 сентября более 506 тысяч украинских детей пошли в школы стран ЕС. В общей сложности ученики вместе с родителями выехали в 44 европейские страні, а также в США, Канаду, Австралию, Японию. Впрочем, точной статистки по всем школьникам за рубежом нет, пишет "Освіторія". Больше всего детей – в школах Польши В этом учебном году в польские школы пошли 185 тысяч украинских детей. Всего в Польше проживает около 700-800 тысяч украинских школьников. Большинство из них учится дистанционно в школах нашего государства. Сколько наших школьников в Германии В немецких школах сейчас учится около 180 тысяч детей. Эта цифра продолжает расти. Наши земляки тоже пошли учиться и в профессионально-технические училища. Читайте Стоит ли украинскому ребенку за границей учиться в 2 школах и как ему все успевать Украинские дети в школах Чехии В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев. Многие украинские дети, по словам чешских чиновников, хотят закончить обучение в украинской школе и получают образование дистанционно. Сколько украинских учеников сели за парты во Франции Во Франции 1 сентября начали учебный год в местных школах 18 тысяч украинских школьников.

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