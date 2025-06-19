В Украине обновили правила дистанционного обучения: что ждет учеников и учителей

Особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения в Украине обновили. Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Министерство образования и науки Украины уже согласовало изменения в соответствующие приказы, сообщает 24 Канал со ссылкой на МОН. Изменения – часть политики "Школа офлайн".

Смотрите также Собрались лучшие педагоги и эксперты: во Львове начался фестиваль "Учителя будущего 2025"

Как изменят условия дистанционного обучения в Украине

Изменения адаптированы к потребностям и специфике прифронтовых и приграничных с Россией регионов. В целом учеников и учителей ожидают следующие изменения:

1) Новые правила по наполняемости дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе должно составлять 20 детей. Впрочем, основатели школ могут уменьшить это количество:

до 10 учеников – для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;

до 15 учеников – для заведений в других городах.

Требования к наполненности дистанционных классов не распространяются на учреждения специализированного и специального образования.

2) Дистанционная работа школы возможна даже без всех параллелей классов

Учебное заведение любого типа может работать по дистанционной форме, если в нем отсутствуют не более двух параллелей. Например, школа имеет дистанционные 1 – 6, 8 – 11 классы – 7 класса может не быть.

3) Отдельный класс для обучения по украиноведческому компоненту

В пределах одного дистанционного класса ученики должны учиться только по одной образовательной программе. Это поможет учителю эффективнее работать с детьми разных категорий – теми, которые находятся в Украине на контролируемой правительством территории, на ВОТ или за рубежом.

Дети за границей. Если ребенок посещает школу в стране пребывания, он может дистанционно учиться по украиноведческому компоненту в украинской школе (5 – 8 часов в неделю, без перегрузки). Выбрать школу и подать заявку можно здесь.

Если ребенок не ходит в местную школу, он может получать образование полностью дистанционно в украинском учебном заведении.

Обратите внимание! Также для детей за рубежом доступны индивидуальные формы обучения: экстернат или семейная форма.

Дети на ВОТ могут учиться по педагогическому патронажу. Это индивидуальное обучение с учетом потребностей ребенка и обстоятельств безопасности.

Важно! Даже если в школе не открыли ни одного класса, она может продолжить работать в форме педагогического патронажа. Эта форма предусматривает оплату учителю за обучение конкретного ребенка. Подробнее о педагогическом патронаже здесь.

Кроме этого, если ребенок находится на территории, где продолжаются или возможны боевые действия, – он может продолжать обучение дистанционно в своей школе, откуда выехал. Ему не нужно переводиться в другое заведение для дистанционного обучения.

В то же время, если есть возможность посещать очное обучение при наличии укрытия в школе, – это является приоритетом для учеников.

Смотрите также "6 миллиардов на укрытие в школах": Шмыгаль рассказал о реформах и изменениях в украинском образовании

Что известно о кадровом резерве для поддержки учителей

Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН также внедряет кадровый резерв. Он позволит учителям, которые могут остаться без нагрузки, проходить обучение и получать среднюю заработную плату. Это касается учителей из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Изменения в постановление о кадровом резерве правительство согласует в ближайшее время.