На Волыни школы одной из общин будут учиться дистанционно: в чем причина

Зимние каникулы у школьников начались и завершаются в разное время. У кого-то еще продолжаются, кто-то уже вышел на учебу, однако не все школы учатся снова очно. В частности на Волыни.

С этой недели ряд школ Украины начал обучение после зимних каникул. Однако, в Луцкой общине ученики начнут обучение дистанционно. 24 Канал, ссылаясь на сообщение Суспильне.Луцк, объясняет почему.

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Почему в Луцкой общине школы будут учиться дистанционно

В первую неделю обучения, с 8 по 11 января, во всех школах Луцкой общины обучение будет проходить в дистанционном формате. Главная причина – необходимость экономии энергоресурсов.

Такое объяснение дал 6 января директор департамента образования Луцкого горсовета Виталий Бондарь.

Мы должны экономить энергоресурсы, это в первую очередь. А руководители решают вопрос об организации дистанционного формата обучения исключительно своими решениями педагогических советов,

– отметил чиновник.

Подчеркиваем, что это только на несколько дней, а уже в понедельник, 13 января, ученики луцких школ вернутся к очному обучению, добавил Виталий Бондарь.

Заметим! Не все школы Волынской области вышли на обучение. В некоторых заведениях каникулы продолжаются до 12, 14, 19 и даже 26 января.