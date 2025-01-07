З цього тижня низка шкіл України розпочала навчання після зимових канікул. Однак, у Луцькій громаді учні розпочнуть навчання дистанційно. 24 Канал, посилаючись на повідомлення Суспільне. Луцьк, пояснює чому.

Дивіться також Навантаження важливе: як масштабуватимуть "учительську тисячу"

Чому у Луцькій громаді школи навчатимуться дистанційно

У перший тиждень навчання, з 8 по 11 січня, у всіх школах Луцької громади навчання відбуватиметься у дистанційному форматі. Головна причина – необхідність економії енергоресурсів.

Таке пояснення дав 6 січня директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

Ми повинні економити енергоресурси, це в першу чергу. А керівники вирішують питання щодо організації дистанційного формату навчання виключно своїми рішеннями педагогічних рад,

– зазначив посадовець.

Наголошуємо, що це лише на кілька днів, а уже у понеділок, 13 січня, учні луцьких шкіл повернуться до очного навчання, додав Віталій Бондар.

Зауважимо! Не усі школи Волинської області вийшли на навчання. У деяких закладах канікули тривають до 12, 14, 19 та навіть 26 січня.