Учебные заведения в Одесской области переводят на дистанционное обучение

Ухудшение погодных условий в эти дни в Украине влияет и на обучение детей и студентов. Так, в Одесской области меняют форму получения образования в учебных заведениях.

Учащихся и студентов переводят на дистанционный формат получения образования. Изменения будут продолжаться в течение двух дней.

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Учебные заведения в Одесской области переводят на дистанционку

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за ухудшения погодных условий учебные заведения области в течение 9 – 10 января переходят на дистанционный формат обучения. Чиновник уже подписал соответствующее распоряжение.

Детские садики и школы будут работать в режиме дежурных групп,

– заметил он.

Родителям он при этом советует: если есть возможность – оставить детей дома.

Также Кипер отметил, что о возобновлении очного обучения сообщат дополнительно.

В большинстве школ Украины начался второй семестр

Мы также информировали, что большинство учеников в Украине уже вернулись на обучение.

Второй семестр этих учеников начался сегодня, 8 января.

В каких школах возобновили обучение после зимних каникул, читайте по ссылке.