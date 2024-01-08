Учебные заведения в Одесской области переводят на дистанционное обучение
Источник:Олег Кипер
Ухудшение погодных условий в эти дни в Украине влияет и на обучение детей и студентов. Так, в Одесской области меняют форму получения образования в учебных заведениях.
Учащихся и студентов переводят на дистанционный формат получения образования. Изменения будут продолжаться в течение двух дней.
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Учебные заведения в Одесской области переводят на дистанционку
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за ухудшения погодных условий учебные заведения области в течение 9 – 10 января переходят на дистанционный формат обучения. Чиновник уже подписал соответствующее распоряжение.
Детские садики и школы будут работать в режиме дежурных групп,
– заметил он.
Родителям он при этом советует: если есть возможность – оставить детей дома.
Также Кипер отметил, что о возобновлении очного обучения сообщат дополнительно.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
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