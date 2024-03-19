Часть учебных заведений в Одессе перевели на дистанционное обучение

В Одессе две школы и несколько десятков садиков перевели на дистанционное обучение. Речь идет о тех учебных заведениях, которые расположены дальше, чем в 100 метрах от укрытий.

Вышеупомянутые учебные заведения будут работать в таком режиме до весенних каникул. Об этом сообщила руководительница департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Как будут учиться дети в Одессе

Такое решение местные власти приняли из-за угрозы обстрелов города Россией. Чиновница говорит, что во время воздушной тревоги ходить по улицам для детей не безопасно.

Будем использовать только те укрытия, что ближе, чем 100 метров до учебного заведения. Это означает, что те школы и садики, которые использовали укрытия на большем расстоянии, три дня до каникул работают дистанционно,

– сообщила Буйневич.

И добавила, что почти 200 учебных заведений Одессы имеют собственные укрытия. Все остальные используют укрытия, расположены в другом здании. Иногда это здание – 200 – 400 метров.

За это время и за каникулы мы максимально разместим классы этих заведений в зданиях школ с укрытиями. Уроки будут в этих зданиях. К кому-то "подселят" детский сад. У кого-то в школе будет еще одна школа. Со своими учителями и расписанием,

– заявила Буйневич.

Городская власть работает над разработкой и внедрением удобных маршрутов для участников образовательного процесса.

Ранее мы информировали о том, что учебные заведения в Сумах перевели на дистанционное обучение. Почему, читайте по ссылке.