Вищезгадані заклади освіти працюватимуть у такому режимі до весняних канікул. Про це очільниця департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Дивіться також Як здолати навчальні прогалини легко і цікаво: допоможе благодійна програма

Як вчитимуться діти в Одесі

Таке рішення місцева влада ухвалила через загрозу обстрілів міста Росією. Чиновниця каже, що у час повітряної тривоги ходити вулицями для дітей не безпечно.

Будемо використовувати тільки ті укриття, що ближче, ніж 100 метрів до закладу освіти. Це означає, що ті школи і садочки, які використовували укриття на більшій відстані, три дні до канікул працюють дистанційно,

– повідомила Буйневич.

І додала, що майже 200 закладів освіти Одеси мають власні укриття. Всі інші використовують укриття, розташовані в іншій будівлі. Іноді ця будівля – 200 – 400 метрів.

За цей час і за канікули ми максимально розмістимо класи цих закладів у будівлях шкіл з укриттями. Уроки будуть в цих будівлях. До когось "підселять" дитячий садочок. У когось в школі буде ще одна школа. Зі своїми вчителями і розкладом,

– заявила Буйневич.

Міська влада працює над розробкою та впровадженням найзручніших маршрутів для учасників освітнього процесу.

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням.