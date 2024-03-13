Такий формат у місті діятиме до кінця тижня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.
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Школи у Сумах працюватимуть дистанційно
В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи. У школах, якщо буде треба, створять чергові класи.
З наступного понеділка в школах – канікули,
– повідомив посадовець.
В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків.
Коли у школах України будуть весняні канікули 2024
- Невдовзі у школах України стартують весняні канікули.
- Учні відпочиватимуть здебільшого тиждень.
- Однак графіки весняних канікул можуть не збігатися у регіонах.
- Коли учні відпочиватимуть, читайте за посиланням.