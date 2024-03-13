Такий формат у місті діятиме до кінця тижня. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

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Школи у Сумах працюватимуть дистанційно

В. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у садочках працюватимуть чергові групи. У школах, якщо буде треба, створять чергові класи.

З наступного понеділка в школах – канікули,

– повідомив посадовець.

В управлінні освіти і науки нагадують, що освітній і виховний процес відбувається за згодою батьків.

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Коли у школах України будуть весняні канікули 2024