Такой формат в городе будет действовать до конца недели. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Школы в Сумах будут работать дистанционно
И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы. В школах, если будет надо, создадут дежурные классы.
Со следующего понедельника в школах – каникулы,
– сообщил чиновник.
В управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс происходит с согласия родителей.
Когда в школах Украины будут весенние каникулы 2024
- В скором времени в школах Украины стартуют весенние каникулы.
- Учащиеся будут отдыхать большей частью неделю.
- Однако графики весенних каникул могут не совпадать в регионах.
- Когда учащиеся будут отдыхать, читайте по ссылке.