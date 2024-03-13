Такой формат в городе будет действовать до конца недели. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Школы в Сумах будут работать дистанционно

И. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в садах будут работать дежурные группы. В школах, если будет надо, создадут дежурные классы.

Со следующего понедельника в школах – каникулы,

– сообщил чиновник.

В управлении образования и науки напоминают, что образовательный и воспитательный процесс происходит с согласия родителей.

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Когда в школах Украины будут весенние каникулы 2024