27 января, 12:31
Учеников в Житомире перевели на дистанционное обучение
Основні тези
- Учеников школ в Житомире перевели на дистанционное обучение дистанционное обучение из-за гололеда.
- Сады работают в обычном режиме.
27 января ученики учреждений общего среднего образования в Житомире учатся дистанционно. Сады работают в обычном режиме.
Об этом сообщили в Житомирском горсовете. Причина – погодные условия.
Как будут учиться ученики в Житомире?
Такое решение приняли для безопасности детей из-за неблагоприятных погодных условий.
На дорогах и тротуарах наблюдается гололедица, образовавшаяся после дождя при минусовой температуре,
– уточнили в Житомирском горсовете.
Где еще ученики перешли на дистанционку?
- Жителей Одесской области также предупреждали о резком ухудшении погодных условий. На вторник, 27 января, в регионе прогнозировали снижение температуры, налипание мокрого снега и гололед. Поэтому учебным заведениям Одесской области рекомендовали перейти на дистанционный формат обучения, проинформировал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Решение касается детских садов, школ, учреждений внешкольного, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
- Утром 27 января россияне атаковали инфраструктурный объект на Львовщине. Из-за чрезвычайной ситуации в Бродах временно остановили очное обучение в школах. Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Бродовском горсовете. Школы в городе перевели на дистанционный формат работы. Удаленно дети будут учиться в течение 27 – 28 января. В детсадах общины создать дежурные группы.
Как учатся ученики в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.