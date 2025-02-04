Часть школ на Ривненщине перевели на дистанционное обучение

На Ривненщине 28 школ перевели на дистанционный формат работы. Из них 7 расположены в областном центре.

Причиной такого решения стало обострение заболеваемости гриппом и ОРЗ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Ровенской ОГА Александра Коваля.

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Часть учеников на Ровенщине будет учиться дистанционно

Чиновник сообщил, что на прошлой неделе в области фиксируют рост заболеваемости на 25%.

Медики зафиксировали 8575 случаев. Это на 22% превышает эпидпорог. Поручил департаменту здравоохранения мониторить ситуацию и принимать предусмотренные меры,

– уточнил Коваль.

И добавил, что предотвратить заболевание также помогут элементарные правила гигиены.

Чаще мойте руки, проветривайте помещения, минуйте места скопления людей. Если же появились симптомы, обращайтесь к врачу,

– напоминает глава Ровенской ОВА.

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Ученики в Хмельницкой области также учились дистанционно