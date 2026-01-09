"Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки

Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство Украины 8 января приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате. Чиновники рекомендовали переход на дистанционку или продолжение зимних каникул как минимум до 19 января.

Финальные решения принимают на местах. Многие учебные заведения таки переводят на дистанционный формат обучения, отмечает 24 Канал.

Как реагируют украинцы на решение чиновников?

Украинцы активно отреагировали на решение об изменениях. В частности, относительно изменения очного формата обучения на дистанционный. Свои мысли они оставили под сообщением в фейсбуке к сообщению Osvita.ua.

Вот что написали:

Какое дистанционное обучение при таких графиках отключения? Или может они не будут отключать свет?

А просто подарить детям неделю дополнительных каникул?

Раньше приостанавливали учебный процесс при -20. Сейчас мороз обещают до -10. Зачем себя обманывать: в домах света нет 7 часов подряд, дадут на 3 часа и снова на 4 часа нет света. Нет света – нет тепла, нет интернета. Какая "дистанционка"? Где возьмется тот интернет?

Люди возмущаются не потому, что отменяется или переносится начало обучения. Люди возмущаются, что без света проводить дистанционное обучение – это бессмысленно. Как это воплощать родителям? А учителям? Образовательные потери невероятных масштабов, а мы и дальше копаем пропасть.

Дистанционное обучение с графиками отключения 2/2? Не смешите!

А как будут дети учиться без света?



Как родители реагируют на изменения в образовательном процессе / скриншот

Как будут учиться ученики в Украине?