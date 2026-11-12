Один из заместителей министра образования и науки покидает свой пост

Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний покидает свой пост. Он курировал направления цифрового развития и профессионального образования.

О своем решении Завгородний сообщил в фейсбуке.

Что написал Завгородний

Чиновник написал, что сегодня завершается один из самых важных профессиональных этапов его жизни.

За эти годы я еще больше убедился, что самое ценное в любом деле – это люди. Их идеи, энергия, смелость брать на себя ответственность и желание делать больше, чем от них ожидают,

– отметил он.

Должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации он занимал с марта 2023 года. Также занимался вопросами профессионального образования.

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