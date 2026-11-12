Один из заместителей министра образования и науки покидает свой пост
Заместитель министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний покидает свой пост. Он курировал направления цифрового развития и профессионального образования.
О своем решении Завгородний сообщил в фейсбуке.
Что написал Завгородний
Чиновник написал, что сегодня завершается один из самых важных профессиональных этапов его жизни.
За эти годы я еще больше убедился, что самое ценное в любом деле – это люди. Их идеи, энергия, смелость брать на себя ответственность и желание делать больше, чем от них ожидают,
– отметил он.
Должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации он занимал с марта 2023 года. Также занимался вопросами профессионального образования.
Что известно о кадровых изменениях в МОН
16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав правительства. При этом одобрила назначение главы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Андрея Бутенко министром образования и науки.
- Оксен Лисовой покинул пост министра, который занимал с 21 марта 2023 года.
Через несколько дней о своей последней неделе на посту заместителя министра образования и науки Украины сообщила Надежда Кузьмичева. Она отвечала за среднее образование и внедрение реформы НУШ.
- В октябре в команде МОН Украины появился новый заместитель главы ведомства – Иван Юрийчук. Он будет отвечать за направление общего среднего образования.
На данный момент в команде нового министра из прежнего состава остаются заместители Анастасия Коновалова, Николай Трофименко, Денис Курбатов, Анастасия Софиенко и Андрей Витренко.