С Днем матери: как красиво и по украински поздравить самых родных в этот день
- День матери празднуется во второе воскресенье мая, и этот праздник посвящен матерям и их роли в обществе.
- Поздравления для матерей могут быть в форме открыток, стихов или теплых слов, чтобы выразить благодарность и любовь.
Во второе воскресенье мая – мы поздравляем мам с праздником. Скажите маме самые искренние и теплые слова.
Что сказать маме в ее праздник, чтобы порадовать, рассказывает 24 Канал.
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Что сказать, чтобы поздравить с Днем матери
В 2025 году День матери приходится на 11 мая. Мама – это человек, который является первым учителем, защитником, советчиком, другом, врачом, вдохновителем, поддержкой. Поэтому, этот человек стоит хороших теплых слов в такой день.
Скажите несколько нежных слов своей маме и обратитесь к ней ласково:
- мамусю,
- мамулю,
- мамонько,
- матінко,
- матусю,
- матуню,
- ненько,
- неню.
Чтобы поздравить маму есть множество возможностей – позвонить, отправить голосовое сообщение, смонтировать видео, отправить открытку, как в мессенджерах, так и бумажную – удивите свою маму! Подарите цветы, обнимите, поблагодарите, подарите любимые вкусности, а самое главное – тепло и внимание!
Поздравить можно в стихах и прозой, напишите собственную историю для мамы с помощью ИИ.
Не забудьте сказать, что мама – добрая, красивая, нежная, терпеливая, золотая, милая, радостная, лучезарная, цветущая, заботливая, самая лучшая, самая родная! Не пожалейте слов!
Открытка / chas.news
***
Мамусю, з Днем Матері, зірко моя,
Ти – моя радість, надія й сім’я.
Нехай твоє серце від щастя співає,
А доля лиш радість тобі посилає!
***
З Днем матері, моя люба матусю! Дякую тобі за все, що ти зробила і продовжуєш для мене робити! Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато бадьорості та енергії, залишатися такою гарною та життєрадісною! Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще!
Открытка / chas.news
***
В цей день прекрасний, навесні
Я найріднішу привітаю,
Ту, що життя дала мені.
Тепла і ласки побажаю!
А ще здоров’я й доброти,
Багато гарних й ніжних квітів.
Найкраща, мамо, тільки ти,
І найкрасивіша у світі!
Самой лучшей маме земли: смотрите видео
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Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання -
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
Открытка / Pinterest
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Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
В твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
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В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров’я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!
Как появился праздник День матери в календаре
В разных странах есть свой, официальный или нет, День матери. Однако, существует Международный день матери в честь матерей, материнства материнских связей и влияния матерей в обществе.
Праздник пришел в Украину из Штатов. Где он прошел определенную трансформацию от идеи до чествования.
- 1868 – Энн Джарвис основала День дружбы матерей – как способ примирения бывших противников после гражданской войны.
- 1873 – Введение Джулией Уорд Хоу Дня мира матерей.
- 1908 – Первое празднование Дня матери, организованное Анной Джарвис.
- 1914 – Президент США Вудро Вильсон подписал закон, согласно которому День матери стал официальным праздником в стране.
- 1920 – В США появились первые открытки ко Дню матери, выпущенные компанией Hallmark.
- 1999 – 10 мая 1999 года указом Президента Украины было решено один день в году посвятить чествованию матерей и назначить празднование этого праздника на второе воскресенье мая.
- 2000 – с этого года в Украине официально отмечается День матери во второе воскресенье мая
Этот праздник дополняет подобные торжества в честь членов семьи. Не забывайте, что существуют еще:
- День отца – третье воскресенье июня.
- День братьев и сестер – 31 мая.
- День бабушек и дедушек – 28 октября.
А почему в украинском языке появилось слово "папа", вместо "тато", 24 Канал писал ранее.
Этот день и этот праздник о любви, внимание, тепло и благодарность – проявите их к своим матерям!