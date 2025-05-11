С Днем матери: как красиво и по украински поздравить самых родных в этот день

Во второе воскресенье мая – мы поздравляем мам с праздником. Скажите маме самые искренние и теплые слова.

Что сказать маме в ее праздник, чтобы порадовать, рассказывает 24 Канал.

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Что сказать, чтобы поздравить с Днем матери

В 2025 году День матери приходится на 11 мая. Мама – это человек, который является первым учителем, защитником, советчиком, другом, врачом, вдохновителем, поддержкой. Поэтому, этот человек стоит хороших теплых слов в такой день.

Скажите несколько нежных слов своей маме и обратитесь к ней ласково:

мамусю,

мамулю,

мамонько,

матінко,

матусю,

матуню,

ненько,

неню.

Чтобы поздравить маму есть множество возможностей – позвонить, отправить голосовое сообщение, смонтировать видео, отправить открытку, как в мессенджерах, так и бумажную – удивите свою маму! Подарите цветы, обнимите, поблагодарите, подарите любимые вкусности, а самое главное – тепло и внимание!

Поздравить можно в стихах и прозой, напишите собственную историю для мамы с помощью ИИ.

Не забудьте сказать, что мама – добрая, красивая, нежная, терпеливая, золотая, милая, радостная, лучезарная, цветущая, заботливая, самая лучшая, самая родная! Не пожалейте слов!

Открытка / chas.news

***

Мамусю, з Днем Матері, зірко моя,

Ти – моя радість, надія й сім’я.

Нехай твоє серце від щастя співає,

А доля лиш радість тобі посилає!

***

З Днем матері, моя люба матусю! Дякую тобі за все, що ти зробила і продовжуєш для мене робити! Я бажаю тобі міцного здоров’я, багато бадьорості та енергії, залишатися такою гарною та життєрадісною! Нехай твої мрії збуваються, адже ти заслуговуєш на все найкраще!

Открытка / chas.news

***

В цей день прекрасний, навесні

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені.

Тепла і ласки побажаю!

А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти,

І найкрасивіша у світі!

Самой лучшей маме земли: смотрите видео

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання -

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

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***

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

В твоєму житті, щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

***

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога - здоров’я,

Сил - від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів -

Безмежної втіхи!



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Как появился праздник День матери в календаре

В разных странах есть свой, официальный или нет, День матери. Однако, существует Международный день матери в честь матерей, материнства материнских связей и влияния матерей в обществе.

Праздник пришел в Украину из Штатов. Где он прошел определенную трансформацию от идеи до чествования.

1868 – Энн Джарвис основала День дружбы матерей – как способ примирения бывших противников после гражданской войны.

1873 – Введение Джулией Уорд Хоу Дня мира матерей.

1908 – Первое празднование Дня матери, организованное Анной Джарвис.

1914 – Президент США Вудро Вильсон подписал закон, согласно которому День матери стал официальным праздником в стране.

1920 – В США появились первые открытки ко Дню матери, выпущенные компанией Hallmark.

1999 – 10 мая 1999 года указом Президента Украины было решено один день в году посвятить чествованию матерей и назначить празднование этого праздника на второе воскресенье мая.

2000 – с этого года в Украине официально отмечается День матери во второе воскресенье мая

Этот праздник дополняет подобные торжества в честь членов семьи. Не забывайте, что существуют еще:

День отца – третье воскресенье июня.

– третье воскресенье июня. День братьев и сестер – 31 мая.

– 31 мая. День бабушек и дедушек – 28 октября.

А почему в украинском языке появилось слово "папа", вместо "тато", 24 Канал писал ранее.

Этот день и этот праздник о любви, внимание, тепло и благодарность – проявите их к своим матерям!