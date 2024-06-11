Когда поступающие должны подать документы в вузы
Вскоре в Украине стартует вступительная кампания 2024 года. Документы абитуриенты будут подавать в вузы в июле.
Так, это они смогут сделать в течение 19 – 31 июля. На творческие конкурсы – несколько раньше, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга.
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Когда можно подавать документы на поступление 2024
Вступительная кампания продлится до конца октября, уточнил чиновник. Как и в прошлом году, е-кабинет будет основным инструментом поступления в учреждения высшего образования.
Составление национального мультипредметного теста в Украине уже продолжается – с 14 мая по 25 июня. До 2 июля в электронном кабинете абитуриента уже можно будет сформировать справку – информационную карточку с рейтинговыми баллами, полученными за тест, – от 100 до 200 баллов,
– сообщил Витренко.
Начало приема заявлений и документов стартует 19 июля и продлится до 18:00 31 июля.
Если абитуриенты поступают на творческие специальности, туда, где требуется творческий конкурс, документы будут принимать на бюджетную форму обучения с 3 июля по 18:00 10 июля, а на условиях контракта – с 3 июля до 18:00 25 июля,
– рассказал заместитель министра образования и науки.
И добавил, что не позднее чем 5 августа должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов. Те абитуриенты, которые получили бюджетное место, должны выполнить все условия (подать оригиналы документов и т.д.) не позднее чем до 18:00 8 августа.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, на контракт – до 31 октября 2024 года. Работа электронных кабинетов прекратится также 31 октября,
– уточнил чиновник.
И резюмировал, что это будет означать полное завершение вступительной кампании 2024 года.
- Ранее мы рассказывали о том, какие документы необходимы для поступления в вузы в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.