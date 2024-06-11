Когда поступающие должны подать документы в вузы

Вскоре в Украине стартует вступительная кампания 2024 года. Документы абитуриенты будут подавать в вузы в июле.

Так, это они смогут сделать в течение 19 – 31 июля. На творческие конкурсы – несколько раньше, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга.

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Когда можно подавать документы на поступление 2024

Вступительная кампания продлится до конца октября, уточнил чиновник. Как и в прошлом году, е-кабинет будет основным инструментом поступления в учреждения высшего образования.

Составление национального мультипредметного теста в Украине уже продолжается – с 14 мая по 25 июня. До 2 июля в электронном кабинете абитуриента уже можно будет сформировать справку – информационную карточку с рейтинговыми баллами, полученными за тест, – от 100 до 200 баллов,

– сообщил Витренко.

Начало приема заявлений и документов стартует 19 июля и продлится до 18:00 31 июля.

Если абитуриенты поступают на творческие специальности, туда, где требуется творческий конкурс, документы будут принимать на бюджетную форму обучения с 3 июля по 18:00 10 июля, а на условиях контракта – с 3 июля до 18:00 25 июля,

– рассказал заместитель министра образования и науки.

И добавил, что не позднее чем 5 августа должны обнародовать рейтинговые списки абитуриентов. Те абитуриенты, которые получили бюджетное место, должны выполнить все условия (подать оригиналы документов и т.д.) не позднее чем до 18:00 8 августа.

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Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, на контракт – до 31 октября 2024 года. Работа электронных кабинетов прекратится также 31 октября,

– уточнил чиновник.

И резюмировал, что это будет означать полное завершение вступительной кампании 2024 года.