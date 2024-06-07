Поступающие могут подать не более пяти заявлений на бюджет и до десяти заявлений на контракт. Заявление в электронной форме надо подать путем заполнения электронной формы в режиме онлайн на сайте https://vstup.edbo.gov.ua/.

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Как подавать заявление в электронной форме

Для подачи заявлений в электронной форме лицо регистрирует личный электронный кабинет в ЕГЭБО на веб-сайте по адресу https://vstup.edbo.gov.ua/.

Во время регистрации лицо указывает следующие данные:

адрес личной электронной почты, к которой лицо имеет доступ. Указанный адрес будет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента;

пароль для входа в личный электронный кабинет;

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основа поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания (далее – сертификат ВНО) / сертификата НМТ / экзаменационного листа, который был получен при регистрации на ЕВЭ / ЕФВВ. В случае наличия данных разных лет и вступительных испытаний указывается любой из предусмотренных к использованию на соответствующей основе поступления;

тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) (в случае отсутствия сертификатов ВНО / сертификата НМТ / экзаменационного листа ЕВИ / ЕФВВ);

реквизиты документов, удостоверяющих основания для специальных условий участия во вступительной кампании, информация о которых доступна в государственных реестрах.

Лицо, которое имеет основания для специальных условий участия во вступительной кампании, в случае недоступности в государственных реестрах соответствующих документов до подачи первого заявления должно обратиться в один из вузов (лично или по электронной почте, если ЗВО способен дистанционно провести надлежащую проверку документов) и предоставить документы, подтверждающие указанное право, для создания в ЕГЭБО карточки физического лица и загрузки сканированных копий этих документов.

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В вузах создадут специальные консультационные центры

Учебные заведения создают консультационные центры при приемных комиссиях для оказания помощи лицам при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений в электронной форме. Поступающие могут обратиться в консультационный центр любого учебного заведения.

Лица, которые регистрируют кабинет поступающего, самостоятельно создают личный электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО в консультационном центре любого учебного заведения:

при наличии разногласий в данных лица в ЕГЭБО (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, гражданство и т.д.);

в документе о ранее полученном образовании (основу поступления);

в данных участников ВНО / НМТ / ЕФВВ / ЕВИ;

в случае представления документа о ранее полученном образовании (основа поступления), информация о котором отсутствует в ЕГЭБО, при условии, что документы об образовании выданы до введения фотополимерных технологий их изготовления.

В личном электронном кабинете поступающий вносит номера телефонов (мобильный и/или домашний) с указанием телефонных кодов в международном формате для возможности оперативной связи учреждения высшего образования с поступающим, а также загружает цветную фотографию размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3 х 4.

До подачи первого заявления поступающий может заменить внесенные номера телефонов. При необходимости абитуриент отмечает дополнительные документы о ранее полученном образовании, данные сертификата ВНО / ЕФВВ, сертификатов НМТ / ЕВИ разных лет.

Как подавать заявления в бумажной форме

Заявление в бумажной форме абитуриент подает в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет абитуриента в следующих случаях:

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине, и лиц, документированных удостоверением лица, которая нуждается в дополнительной защите, или удостоверением беженца;

в случае представления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного до введения фотополимерных технологий их изготовления;

в случае подачи заявления на поступление до установленных настоящим Порядком сроков подачи электронных заявлений / работы электронных кабинетов абитуриентов;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии учреждения высшего образования.

Заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию ЗВО (с согласия учебного заведения или в случае пребывания поступающего на временно оккупированной территории – дистанционно с использованием средств электронной связи).

Содержание заявления в бумажной форме соответствует содержанию заявления в электронной форме.

Уполномоченное лицо приемной комиссии вносит сведения каждого заявления в бумажной форме в ЕГЭБО в день принятия заявления (с соответствующей пометкой в случае дистанционной подачи заявления).

Надлежащим соблюдением требования установления физического лица, которое дистанционно подает заявление в бумажной форме, считается электронная идентификация физического лица, которое подает такие документы с использованием электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Для иностранцев и лиц без гражданства, которые обратились с заявлением о признании их беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, в соответствии с Законом Украины "О беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите" поступающий добавляет следующие документы: