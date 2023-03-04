Бросили ли иностранные студенты обучение в украинских вузах из-за войны: ответ МОН

Иностранные студенты продолжают обучение в украинских вузах. Однако с началом полномасштабного вторжения их количество значительно уменьшилось. Кроме того, в МОН подчеркнули, что Украина может принять иностранцев, которые учатся в России.

Об этом во время брифинга рассказал Андрей Витренко – первый заместитель министра образования и науки Украины, сообщает 24 Канал. Он также подчеркнул, что российские дипломы в будущем не будут признаваться в мире.

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Как учатся иностранцы в Украине

По его словам, ранее в Украине учились около 80 тысяч иностранных студентов.

Сейчас, безусловно, их количество значительно снизилось. Но большинство из них находятся на территории Украины и получают образовательные услуги в режиме онлайн,

– заявил Витренко.

Российские дипломы не будут определяться в мире

Первый замминистра образования отметил, что Россия пытается переманить к себе иностранных студентов.

"Однако Россия, как и Беларусь, в ближайшие дни будет исключена из Лиссабонской конвенции квалификаций в области высшего образования. Итак, дипломы этих стран не будут признаваться в мире, только на их территории", – сообщил Витренко.

Он добавил, что Украина, со своей стороны, готова принять в свои вузы иностранных студентов, обучающихся в России, и предоставить им качественное образование европейского уровня.

Кроме того, Андрей Витренко рассказал, каких специалистов потребует украинская экономика после победы в войне. По его мнению, наиболее востребованы специалисты по физиотерапии, протезисты, инженеры и специалисты транспортных специальностей.