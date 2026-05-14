Что за "денек": в сети возникла супечека из-за задания по украинскому языку

Родители украинских учеников довольно часто делятся интересными домашними заданиями, которые задали их детям в школе. При этом просят совета по их решению.

Иногда не понимают логики этих задач или видят в них ошибки. Одно из таких заданий, которое вызвало споры в сети, опубликовала Анна Тарасенко в тредсе.

Какое задание вызвало спор?

Тарасенко выложила на своей странице задание по украинскому языку, которое задали для решения ее ребенку.

В задании нужно образовать слова с ьо от представленных слов и записать их. Пример: день – деньок. Так, предлагают образовать производные слова от таких как пень, сім, політ. Ученик уже предложил один вариант – пеньок.

Помогите. Насколько знаю, полет с ьо – в украинском языке нет такого слова,

Задание по украинскому языку / скриншот сообщения

Что ответили украинцы?

Украинцы вместо этого поспорили относительно этой задачи в комментариях. Некоторые заметили, мол, в нашем языке нет слова "деньок". Также есть родители, которые не понимают, почему ученикам в школе задают задачи, которые они не могут решить сами.

Написали земляки такое:

Деньок – это русинизм. На украинском – днина.

Денек ..... А пенек тот, кто это создал.

Семь – седьмой. Полет – полеты. Чередование гласных звуков.

Мне что-то и днек не очень нравится. А это точно украинское слово?

Это словоизменение, а пишет "образовать слово". Думаю, что авторы учебника не очень заморачивались и для них, что образовать новое слово, что просто изменить форму слово – одно и то же.

Это же не обязательно именительный падеж. Полета.

Седьмой, летчик.

Полеты.

Так, украинцы указали правильные варианты, которые можно образовать: сьомий, польоти (чи польоту). При этом не все согласились относительно правильности употребления слова "деньок".

Есть ли в украинском языке слово деньок?

Если заглянуть в Словарь украинского языка, то видим, что там есть слово "деньок". Его подают как уменьшенно-ласкательную форму к слову "день". Примеры:

Зимою деньок, як комарів носок (українське прислів'я).

Там дівчата в погожий деньок яблуневий садили садок.

Также в словаре подают фразы деньок-два, деньок-другий, то есть несколько дней.

Пример: Побудь тут, синочку, деньок-другий (Іван Франко).

Как склоняются слова день и пень?

Существительные мужского рода день и пень относятся ко II склонению. Также это мягкая группа. В украинском языке эти слова склоняются с чередованием гласного (е/і) и выпадением "е" при склонении. Например в родительном падеже: