Воспитателям детсадов в одном из городов будут выплачивать ежемесячную надбавку

Воспитатели детских садов в Черновцах будут получать ежемесячную доплату к зарплате. Сумма доплаты составит 1300 гривен.

Соответствующее решение согласовал исполком Черновицкого городского совета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководительницы управления образования Черновицкого городского совета Ирины Ткачук.

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Воспитатели в Черновцах будут получать доплаты

Доплату за работу в неблагоприятных условиях труда воспитатели будут получать до окончания войны. Ее будут выплачивать из городского бюджета.

Ткачук при этом сообщила, что в начале мая управление образования издало приказ об установлении дополнительной премии помощникам воспитателей в учреждениях дошкольного образования.

Поэтому с мая воспитателям и помощникам воспитателей в детских садах дополнительно будут начислять 1300 гривен. На эти цели в 2025 году из городского бюджета направят 16,2 миллиона гривен.

Также дополнительно будут премировать помощников медицинских сестер, которые работают в детсадах.

С 1 июня и до конца 2025 года они будут получать 150% премии,

– сообщила чиновница.

И отметила, что проблема оплаты труда медсестер в учебных заведениях является общегосударственной и требует системного решения.

Напомним, что в Украине учителя получают доплату к зарплате с начала года. Ее сумма составляет 1000 гривен и увеличится вдвое с сентября.

Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что доплаты к зарплатам учителя могут получать и из местных бюджетов. По его словам, если бюджет состоятельный, а местная власть достаточно ответственная и ставит в приоритет для себя образование, органы местного самоуправления устанавливают отдельные надбавки для педагогов.