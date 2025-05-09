Стартовал дополнительный период регистрации на НМТ-2025

9 мая начался дополнительный период регистрации для участия в дополнительных сессиях национального мультитеста. Продлится до 14 мая.

Зарегистрироваться в этот период могут лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться во время основного периода регистрации, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, или которые регистрировались в основной период, но им отказали в регистрации. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Как зарегистрироваться во время дополнительной сессии

Для регистрации на НМТ в дополнительный период нужно:

Шаг 1. Создайте персональный кабинет

Сделать это можно с помощью специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ". Создать персональный кабинет вы можете двумя способами:

воспользоваться приложением Дия – тогда все ваши документы и данные подтянутся автоматически;

заполнить форму вручную.

Шаг 2. Выполните соответствующие действия в персональном кабинете

Укажите регистрационные данные (контактную информацию, категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет", сведения о заведении образования (для выпускников текущего года), в случае необходимости поставьте отметку о необходимости прохождения НМТ во время дополнительных сессий или создания особых (специальных) условий), выберите из предложенных перечней учебный предмет на выбор и населенный пункт в Украине или за рубежом, где вы планируете находиться в дни проведения НМТ,

Загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов (их перечень программа определит автоматически в соответствии с внесенными регистрационными данными).

В случае непредоставления копий нужных документов или предоставления копий, не соответствующих требованиям, вам откажут в регистрации.

Обратите внимание! Обязательно нужно загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопию заявления о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой вы не зарегистрировались во время основного периода регистрации.

Шаг 3. Отправьте данные в региональный центр оценивания качества образования

После заполнения всех полей в персональном кабинете и загрузки сканкопий / фотокопий документов, обязательно отправьте их на обработку в региональный центр оценивания качества образования. Это финальный шаг регистрации.

После отправки на обработку регистрационных данных и документов рекомендуем периодически просматривать информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ поступит сообщение о необходимости исправить недостатки ー сделайте это как можно быстрее. Перечень недостатков укажут в сообщении.

Исправить и повторно отправить регистрационные документы и информацию о себе на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 19 мая.

Подробнее о процедуре регистрации в дополнительный период – по ссылке.