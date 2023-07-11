Стартовала дополнительная сессия НМТ-2023

11 июля стартовала дополнительная сессия НМТ в 2023 году. Она продлится до 24 июля.

Дополнительная сессия пройдет как в Украине, так и за рубежом. К слову, приглашения зарегистрированные участники могли скачать уже с 5 июля.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Стартовала дополнительная сессия НМТ

Именно в приглашении указана дата, время (по Киеву) и место проведения мультитеста. Публично данные не разглашают из-за ситуации безопасности.

Тестирование пройдет в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США.

Участники НМТ должны помнить: допуск во временный экзаменационный центр начнется за 30 минут и завершится за 10 минут до начала тестирования.

А те, кто будет сдавать мультитест за границей, должны знать, что в приглашениях время указано по Киеву.

Участники, которые будут сдавать НМТ в США, должны не забывать, что тестирование стартуют в 18:00 по Киеву, то есть в 11:00 в Детройте и в 10:00 в Хьюстоне.

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Для допуска к ТЭЦ необходимо предъявить сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность / его цифровой аналог в Действии. Если есть возможность, следует распечатать приглашение.

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