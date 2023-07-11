Стартовала дополнительная сессия НМТ-2023
11 июля стартовала дополнительная сессия НМТ в 2023 году. Она продлится до 24 июля.
Дополнительная сессия пройдет как в Украине, так и за рубежом. К слову, приглашения зарегистрированные участники могли скачать уже с 5 июля.
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Стартовала дополнительная сессия НМТ
Именно в приглашении указана дата, время (по Киеву) и место проведения мультитеста. Публично данные не разглашают из-за ситуации безопасности.
Тестирование пройдет в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США.
Участники НМТ должны помнить: допуск во временный экзаменационный центр начнется за 30 минут и завершится за 10 минут до начала тестирования.
А те, кто будет сдавать мультитест за границей, должны знать, что в приглашениях время указано по Киеву.
Участники, которые будут сдавать НМТ в США, должны не забывать, что тестирование стартуют в 18:00 по Киеву, то есть в 11:00 в Детройте и в 10:00 в Хьюстоне.Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.
Для допуска к ТЭЦ необходимо предъявить сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность / его цифровой аналог в Действии. Если есть возможность, следует распечатать приглашение.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.