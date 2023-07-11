Додаткова сесія відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном. До слова, запрошення зареєстровані учасники могли завантажити вже з 5 липня.

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Стартувала додаткова сесія НМТ

Саме у запрошенні зазначена дата, час (за Києвом) і місце проведення мультитесту. Публічно дані не розголошують через безпекову ситуацію.

Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США.

Учасники НМТ при цьому мають пам’ятати: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і завершиться за 10 хвилин до початку тестування.

А ті, хто складатиме мультитест за кордоном, мають знати, що у запрошеннях час зазначений за Києвом.

Учасники, які складатимуть НМТ у США, мають не забувати, що тестування стартують о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х'юстоні.

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Для допуску до ТЕЦ потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог у Дії. Якщо є змога, варто роздрукувати запрошення.

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Що відомо про НМТ-2023