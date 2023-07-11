Додаткова сесія відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном. До слова, запрошення зареєстровані учасники могли завантажити вже з 5 липня.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Стартувала додаткова сесія НМТ
Саме у запрошенні зазначена дата, час (за Києвом) і місце проведення мультитесту. Публічно дані не розголошують через безпекову ситуацію.
Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США.
Учасники НМТ при цьому мають пам’ятати: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і завершиться за 10 хвилин до початку тестування.
А ті, хто складатиме мультитест за кордоном, мають знати, що у запрошеннях час зазначений за Києвом.
Учасники, які складатимуть НМТ у США, мають не забувати, що тестування стартують о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х'юстоні.
Для допуску до ТЕЦ потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог у Дії. Якщо є змога, варто роздрукувати запрошення.
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Що відомо про НМТ-2023
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.