Участники дополнительной сессии НМТ уже получили приглашения на экзамен
Участники дополнительных сессий национального междисциплинарного теста получили приглашения на экзамен. Их уже можно просмотреть и скачать.
Приглашения размещены в личных кабинетах участников НМТ. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Какие данные содержатся в приглашении
В приглашении указаны дата и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), в котором будет проходить тестирование.
Важно! Информация о месте тестирования является конфиденциальной и предназначена только для участников тестирования.
Призываем воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных – давайте вместе заботиться о безопасности,
– подчеркнули в УЦОЯО.
Для тех, кто будет сдавать НМТ в Украине, время начала указано по киевскому времени. А для тех, кто будет участвовать в тестировании за рубежом, – по местному времени.
Рекомендуем заранее спланировать свой график на указанный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания вас не допустят в ТЭЦ,
– подытожили в Центре.
Когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году
11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Он продлился до 17 мая.
Дополнительные сессии НМТ в этом году пройдут с 17 по 24 июля.
В них могут принять участие абитуриенты, которые:
по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии;
принимали участие в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить экзамен;
зарегистрировались в дополнительный период регистрации.
Ранее мы рассказывали, как будет проходить НМТ в случае отключения электричества.