Запрошення розмістили у персональних кабінетах учасників НМТ. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Які дані містять запрошення

У запрошенні вказали дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Важливо! Інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування.

Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних – дбаймо про безпеку разом,

– акцентували в УЦОЯО.

Для тих, хто проходитиме НМТ в Україні, час початку вказали за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, – за місцевим часом.

Радимо заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до ТЕЦ,

– резюмували в Центрі.

Коли буде додаткова сесія НМТ у 2026 році

11 травня розпочався додатковий період реєстрації на НМТ. Тривав до 17 травня.

Додаткові сесії НМТ цьогоріч відбуватимуться протягом 17 – 24 липня.

У них можуть узяти участь вступники, які:

з поважних причин не склали тестування під час основної сесії;

брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити іспит;

реєструвались у додатковий період реєстрації.

Раніше ми розповідали, як відбуватиметься НМТ у разі відключення світла.