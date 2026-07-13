Приглашения размещены в личных кабинетах участников НМТ. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Какие данные содержатся в приглашении

В приглашении указаны дата и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ВЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

Важно! Информация о месте тестирования является конфиденциальной и предназначена только для участников тестирования.

Призываем воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных – давайте вместе заботиться о безопасности,

– подчеркнули в УЦОЯО.

Для тех, кто будет сдавать НМТ в Украине, время начала указано по киевскому времени. А для тех, кто будет участвовать в тестировании за рубежом, – по местному времени.

Рекомендуем заранее спланировать свой график на указанный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут доезда, ведь в случае опоздания вас не допустят в ТЭЦ,

– подытожили в Центре.

Когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году

11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Он продлился до 17 мая.

Дополнительные сессии НМТ в этом году пройдут с 17 по 24 июля.

В них могут принять участие абитуриенты, которые:

по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии;

принимали участие в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить экзамен;

зарегистрировались в дополнительный период регистрации.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить НМТ в случае отключения электричества.