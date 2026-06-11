Когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году

Сейчас проходит основная сессия национального мультитеста 2026 года. Будет ещё одна дополнительная.

Ее запланировали провести в июле. Даты назвали в Украинском центре оценки качества образования.

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Когда будет дополнительная сессия НМТ?

Даты НМТ определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины.

Так, дополнительные сессии НМТ в этом году будут проходить с 17 по 24 июля.

Отметим, что основная сессия тестирования продлится с 20 мая по 25 июня.

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Кто может принять участие в дополнительной сессии НМТ?

В дополнительных сессиях НМТ 2026 могут принять участие абитуриенты,, которые:

по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии;

принимали участие в основной сессии НМТ,, но не смогли начать или завершить экзамен;

регистрировались в дополнительный период регистрации.

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Когда был дополнительный период регистрации на НМТ?

11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Он длился до 17 мая.

Он был предусмотрен для лиц,, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний,, имели уважительные причины и не смогли зарегистрироваться ранее или им отказали в регистрации.

Зарегистрироваться можно было на дополнительную сессию мультитеста.