Когда состоится дополнительная сессия НМТ в 2026 году
Сейчас проходит основная сессия национального мультитеста 2026 года. Будет ещё одна дополнительная.
Ее запланировали провести в июле. Даты назвали в Украинском центре оценки качества образования.
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Когда будет дополнительная сессия НМТ?
Даты НМТ определены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины.
Так, дополнительные сессии НМТ в этом году будут проходить с 17 по 24 июля.
Отметим, что основная сессия тестирования продлится с 20 мая по 25 июня.
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Кто может принять участие в дополнительной сессии НМТ?
В дополнительных сессиях НМТ 2026 могут принять участие абитуриенты,, которые:
по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии;
принимали участие в основной сессии НМТ,, но не смогли начать или завершить экзамен;
регистрировались в дополнительный период регистрации.
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Когда был дополнительный период регистрации на НМТ?
11 мая начался дополнительный период регистрации на НМТ. Он длился до 17 мая.
Он был предусмотрен для лиц,, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний,, имели уважительные причины и не смогли зарегистрироваться ранее или им отказали в регистрации.
Зарегистрироваться можно было на дополнительную сессию мультитеста.