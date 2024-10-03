Еще есть возможность поступить на бакалавриат: до какого времени можно подать документы
Источник:ОСВИТА.UA
МОН объявило дополнительный набор на бакалавриат по контрактной форме обучения. ВУЗы снова рассматривают заявления поступающих.
Дополнительный набор объявлен для поступающих, которые не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 31 июля или желающих получать параллельно два высших образования.
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Как происходит поступление
Условиями приема учебных заведений предусматривают регистрацию электронных заявлений на поступление, во время дополнительного набора, в одну или две сессии (волны).
Во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений поступающих в течение 15 дней проводится конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение. Такие условия определены в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году,
Важно! В 2024 году стать студентом первого курса можно только по результатам НМТ 2022-2024 года, ВНО 2021 года или по специальным условиям участия в конкурсном отборе, если поступающий относится к определенным льготным категориям.
Учитывая количество поступающих, зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 31 октября.