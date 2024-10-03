Додатковий набір оголошено для вступників, які не змогли подати заяву про вступ в основний період до 31 липня або бажають здобувати паралельно дві вищі освіти.

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Як відбувається вступ

Умовами прийому закладів освіти передбачають реєстрацію електронних заяв на вступ, під час додаткового набору, в одну або дві сесії (хвилі).

Під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів проводиться конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання. Такі умови визначені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році,

Важливо! У 2024 році стати студентом першого курсу можна лише за результатами НМТ 2022-2024 року, ЗНО 2021 року або за спеціальними умовами участі у конкурсному відборі, якщо вступник належить до певних пільгових категорій.

Зважаючи на кількість вступників, зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 31 жовтня.