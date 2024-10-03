Дополнительный набор объявлен для поступающих, которые не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 31 июля или желающих получать параллельно два высших образования.

Смотрите также МОН должно подать в Раду план реорганизации вузов на 2025 год

Как происходит поступление

Условиями приема учебных заведений предусматривают регистрацию электронных заявлений на поступление, во время дополнительного набора, в одну или две сессии (волны).

Во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений поступающих в течение 15 дней проводится конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение. Такие условия определены в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году,

Важно! В 2024 году стать студентом первого курса можно только по результатам НМТ 2022-2024 года, ВНО 2021 года или по специальным условиям участия в конкурсном отборе, если поступающий относится к определенным льготным категориям.

Учитывая количество поступающих, зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 31 октября.