Идея дополнительного учебного года для преодоления образовательных потерь: как реагируют педагоги и родители

Ранее в Украине обсуждали проведение дополнительного "реабилитационного" учебного года, чтобы компенсировать пробелы учеников из-за войны и пандемии. Однако большинство педагогов и родителей не одобряют такую идею.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного аналитическим центром Cedos. Мнения педагогов относительно дополнительного года разделились, однако подавляющее большинство все же выступает против.

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Большинство учителей не одобряют этого

По мнению педагогов, проведение дополнительного учебного года может сопровождаться уменьшением или потерей у учащихся интереса к обучению. Также учителя описывают проведение дополнительного года как "шаг назад" или "потеря времени".

Некоторые педагоги выражают опасения, что если условия обучения из-за войны не улучшатся, то этот реабилитационный год не будет решением, потому что придется его повторять снова и снова, а потому он неуместен.

Некоторые педагоги поддерживают такую идею

В то же время педагоги, которые учили на дистанционной форме, отмечают, что дополнительный год очного обучения мог бы улучшить образовательные результаты школьников.

Кроме того, педагоги отмечают, что проведение реабилитационного года может быть допустимым не на системном уровне, а как индивидуальное мероприятие по решению родителей в редких случаях.

Как реагируют родители

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Более 70% родителей считают, что необходимы дополнительные меры по компенсации пробелов в знаниях и навыках их детей, обусловленных пандемией и войной.

Большинство опрошенных родителей среди возможных дополнительных мер называют:

дополнительные занятия – групповые с учителями в школе (59% респондентов),

индивидуальные с учителями в школе (49%),

занятия с репетиторами (37%),

самостоятельная проработка материала на дому (35%).

В то же время такие мероприятия как продолжение и повторение учебного года выбрали только до 10% родителей.

К слову, показатель учебных заведений, в которых есть укрытие, за полгода немного снизился. Пока только две трети учебных заведений в Украине, а это около 18 тысяч помещений, оборудованные хранилищами. Подробности – читайте в статье.