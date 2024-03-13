В МОН назвали основное отличие украинского и европейского садика
Источник:NV
Из-за полномасштабной войны многие украинские женщины выехали за границу и отдали детей в местные садики. При этом они увидели, какую свободу там имеют малыши.
Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Евгения Смирнова. И уточнила, чем отличается украинский детский сад от европейских.
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Какая разница между садиками Украины и других стран Европы
Чиновница, в частности, рассказала о видео, на которых дети в садиках копаются в луже, играют.
Когда речь идет именно о базовом компоненте дошкольного образования, то наши садики очень приближены к западноевропейским, но вот что касается возможности дать малышу такую полную свободу, чтобы он действительно проживал свое детство, – совсем другой вопрос,
– заявила Смирнова.
Она уточнила, что, к примеру, на игровых площадках в немецких садиках есть места, где можно играть водой.
А вот знание азбуки у нас не обязательно, хотя иногда садики действительно учат этому,
– говорит заместитель Лисового.
Она отметила, что иногда дети после садика уже знают условно чуть ли не строение планетарной системы.
Но этим детям потом просто неинтересно учиться в первом классе, потому что они уже на шаг впереди. Поэтому все должно происходить в соответствии с возрастом,
– считает чиновница.
И добавляет, что иногда родители должны дать детям возможность просто наслаждаться детством.
- Ранее мы писали о том, что Евгения Смирнова назвала одну из главных проблем в системе дошкольного образования и пути ее решения. Об этом читайте по ссылке.